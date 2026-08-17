Protesto interdita PE-15 após desaparecimento de menino de 11 anos em Olinda

Protesto interdita PE-15, em Paulista (Foto: Reprodução)

Familiares e amigos de um menino de 11 anos desaparecido realizam um protesto na tarde desta segunda-feira (17) na PE-15, na altura do cemitério Morada da Paz, em Paulista, na Região Metropolitana. A manifestação provoca a interdição dos dois sentidos da rodovia e um intenso congestionamento na área.

Segundo os familiares, Igor desapareceu na manhã desta segunda, após sair de casa, na 1ª Travessa da Rua das Mangueiras, no bairro de Cidade Tabajara, em Olinda, para colocar o lixo na rua. O garoto não retornou e, desde então, parentes e amigos passaram a procurá-lo em diferentes locais.

Um de Ocorrência foi registrado na Delegacia de Paulista e a família cobra das autoridades o início das buscas pelo menino. Segundo os parentes, houve a orientação de que seria necessário aguardar um prazo para que as equipes policiais começassem a atuar no caso.

Durante o protesto, manifestantes atearam fogo a objetos na pista, bloqueando a passagem de veículos. A Polícia Militar acompanhou a manifestação no local.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco também foi acionado e enviou uma viatura de combate a incêndio para a ocorrência.