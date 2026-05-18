Idoso é atacado por cães da raça pitbull no meio da rua em Carpina, na Zona da Mata
A Polícia Civil registrou o caso como lesão corporal. Identificada como Joselito de Silva, de 66 anos, a vítima foi levada para o Hospital da Restauração (HR), no derby, na área central do Recife.
Publicado: 18/05/2026 às 16:05
Rua onde aconteceu ataque de pitbulls fica em Carpina, na Zona da Mata Norte (Redes Sociais )
Um idoso ficou ferido após ser atacado por dois cães da raça pitbull, na madrugada desta segunda (18), em Carpina, na Zona da Mata Norte pernambucana.
A Polícia Civil registrou o caso como lesão corporal.
Identificada como Joselito de Silva, de 66 anos, a vítima foi levada para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, na área central do Recife.
As investigações foram iniciadas pela da 45ª Circunscrição da Polícia Civil, que abriu um inquérito para apurar como o ataque aconteceu.
O Diario procurou a assessoria de comunicação do HR e aguarda retorno.
Como foi
Segundo informações repassadas por testemunhas, Joselito da Silva estava caminhando quando aconteceu o ataque.
Ele levou várias mordidas pelo corpo e teve parte do couro cabeludo arrancada.
O ataque aconteceu nas proximidades da Escola Internacional.
Joselito passou por avaliação médica no Hospital da Restauração e pode precisar de cirurgia.
A família do idoso busca imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os donos dos cães.