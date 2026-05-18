Idoso é atacado por cães da raça pitbull no meio da rua em Carpina, na Zona da Mata

A Polícia Civil registrou o caso como lesão corporal. Identificada como Joselito de Silva, de 66 anos, a vítima foi levada para o Hospital da Restauração (HR), no derby, na área central do Recife.

Rua onde aconteceu ataque de pitbulls fica em Carpina, na Zona da Mata Norte (Redes Sociais )

Um idoso ficou ferido após ser atacado por dois cães da raça pitbull, na madrugada desta segunda (18), em Carpina, na Zona da Mata Norte pernambucana.

A Polícia Civil registrou o caso como lesão corporal.

Identificada como Joselito de Silva, de 66 anos, a vítima foi levada para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, na área central do Recife.

As investigações foram iniciadas pela da 45ª Circunscrição da Polícia Civil, que abriu um inquérito para apurar como o ataque aconteceu.

O Diario procurou a assessoria de comunicação do HR e aguarda retorno.

Como foi

Segundo informações repassadas por testemunhas, Joselito da Silva estava caminhando quando aconteceu o ataque.

Ele levou várias mordidas pelo corpo e teve parte do couro cabeludo arrancada.



O ataque aconteceu nas proximidades da Escola Internacional.

Joselito passou por avaliação médica no Hospital da Restauração e pode precisar de cirurgia.

A família do idoso busca imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os donos dos cães.