Casarão dos Lundgren: Imóvel de preservação no Recife está entre bens de Anita Harley

A casa emblemática da Rua Padre Roma está no meio da disputa que, recentemente, foi foco do documentário "O Testamento de Anita Harley"

Casarão da família Harley Lundgren (Weslly Gomes/DP Foto)

Alvo de curiosos e classificado pela Prefeitura do Recife como Imóvel de Preservação de Área Verde (IPAV), o casarão da família Harley Lundgren, cujo o muro desabou há poucos dias, está hoje sob a responsabilidade de um juiz de São Paulo, responsável pela curadoria de Anita Harley – que está em coma há quase 10 anos, vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

A situação do casarão chamou a atenção após ir ao ar, um documentário da Globoplay, denominado de “O Testamento de Anita Harley” – que trata da disputa pela curatela da principal herdeira da família Lundgren – fundador das Casas Pernambucanas.



A informação sobre a situação do imóvel é de Andrea Lundgren, prima de Anita. Ela contou ao Diario que o casarão, localizado na Avenida Padre Roma, no Rosarinho, Zona Norte do Recife, faz parte do patrimônio de Anita e, portanto, inserido na disputa judicial.

“O casarão não está abandonado. Há funcionários que estão sempre lá cuidando, limpando e mantendo tudo em ordem”, explica Andrea. Ela acredita que o desabamento ocorreu por falta de um conhecimento mais técnico por parte da equipe.



Logo após o desabamento, a reportagem foi ao local e encontrou trabalhadores reconstruindo a estrutura. Antes, no entanto, moradores do bairro e transeuntes que passam pela calçada do imóvel, localizado próximo ao Hospital Correia Picanço, já tinham alertado para o risco de desabamento e colocado placas de perigo no local.

Andrea contou ainda que, até o início deste ano, a curatela do patrimônio era de responsabilidade de Artur Miceli, que foi considerado, judicialmente, como filho socioafetivo de Anita.



Artur é filho biológico de Sonia Soares, conhecida como Suzuki, que após o AVC da herdeira afirmou manter uma união estável com Anita.

A disputa envolve ainda Cristine Rodrigues – que trabalhou como secretária particular da empresária e teria sido nomeada como a responsável pela administração dos seus interesses.



Questionada sobre os cuidados que Miceli e Suzuki teriam tido com a casa nos últimos anos, Andrea afirmou que nada foi feito durante esse tempo. O patrimônio Anita é estimado em R$ 2 bilhões. Ela é neta de Arthur Lundgren – criador da rede de varejo – e bisneta de Herman Lundgren.



Esse último chegou ao Brasil, vindo da Suécia, em 1855. Após uma temporada no Rio de Janeiro, se mudou para o Recife. Pouco tempo depois, inaugurou uma fábrica de tecidos em Paulista, na Região Metropolitana.

