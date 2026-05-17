Inmet prevê chuva intensa para 159 municípios de Pernambuco até segunda (18)

Segundo o Inmet, os municípios onde pode ter chuva intensa estão na Região Metropolitana, zonas da mata, Agreste e parte do Sertão

Recife, PE, 28/07/2025 - CHUVAS NO RECIFE - Imagens das chuvas no Recife, alagamentos e pessoas andando na chuva e na agua. (Rafael Vieira)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou, na manhã deste domingo (17), a previsão atualizada para Pernambuco: 159 municípios estão com bandeira amarela de Perigo Potencial de chuva intensa.

A publicação tem validade das 9h deste domingo às 10h da segunda-feira (17).

A faixa amarela no mapa do Inmet inclui toda a Região Metropolitana do Recife, zonas da mata Norte e Sul e Agreste, além de parte do Sertão do estado.

O Perigo Potencial, conforme classificação do Instituto, é quando exista a possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos (40-60 km/h).

