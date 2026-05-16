Moreno anuncia seleção simplificada com 30 vagas para nível médio e superior

As inscrições para seleção simplificada da Prefeitura de Moreno começam nesta segunda-feira (18) e seguem até 8 de junho; contratação temporária é para atuar nas áreas de educação e inclusão

Sede da Prefeitura de Moreno, na Região Metropolitana do Recife (DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE MORENO)

A Prefeitura de Moreno, através da Secretaria de Educação, anunciou, neste sábado (16), a abertura de uma seleção pública simplificada para contratação temporária de 30 profissionais das áreas de educação e inclusão.

As inscrições, que começam nesta segunda-feira (18) e seguem até 8 de junho, devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Darwin.

Ao todo, são ofertadas oito vagas de nível médio e 22 de nível superior. As oportunidades são para os cargos de:

Intérprete de Libras (8)

Professor formador de Artes (1)

Professor formador de Matemática (1)

Professor formador de Educação Física (1)

Professor de Artes (2) e

Professor de Educação Física (17).

A taxa de inscrição é de R$ 57 para todas as funções.

Os salários variam conforme o cargo. Para intérprete de Libras, a remuneração é de R$ 1.621.

Já os professores formadores receberão R$ 17,48 por hora/aula, com carga horária de 180 horas-aula, enquanto os professores terão remuneração de R$ 14,92 por hora/aula, com carga horária máxima de 255 horas-aula.

Do total de vagas, 5% serão reservadas para pessoas com deficiência (PCD). A seleção terá validade de um ano, podendo ser prorrogada por igual período.

Os candidatos poderão realizar mais de uma inscrição, desde que apresentem a documentação exigida para cada função.

O processo seletivo será realizado por meio de análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório.

Antes de concluir o cadastro, o candidato deve ler atentamente o edital e verificar se atende aos requisitos exigidos para o cargo.

Entre as exigências para contratação estão: ter idade mínima de 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, comprovar a formação exigida para a função e não possuir impedimentos legais para exercício de cargo público.

