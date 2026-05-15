DPPE empossa 10 novos defensores públicos

Novos defensores públicos de Pernambuco (Divulgação)

A Defensoria Pública de Pernambuco (DPPE) empossou, nesta sexta-feira (15), dez novos defensores públicos do Estado. A cerimônia de posse, que ocorreu no auditório da instituição, reuniu familiares dos empossados e autoridades.

Tomaram posse Ana Luiza Melo Leal, Thaianny Castanha de Melo, Matheus Wesley Teixeira de Lima e Souza, Thais Torres Monteiro Andrade, Davi Malveira Pinheiro, Maria Paula Gusmão Costa Ferreira, Thays Karenn Aparecida Silva, Michelle Caroline de Paula Rosa, Ítalo Roberto Tavares do Nascimento e Mirella Leal Cabral Maciel.



A mesa da solenidade foi composta pela defensora pública da União Marília Milfont; pelo procurador-geral do Estado, Renato Maia; pela secretária-geral do Ministério Público de Pernambuco, Janaína Sacramento; e pelo deputado estadual Eriberto Filho, representando a Assembleia Legislativa de Pernambuco.

Para o defensor público-geral, Henrique Seixas, a ampliação do quadro da instituição fortalece o acesso à justiça e garante assistência jurídica à população em situação de vulnerabilidade. "Estamos tendo a oportunidade de nomear mais dez defensoras e defensores públicos do Estado de Pernambuco, que contribuirão para que o nosso trabalho alcance, cada vez mais, a população em situação de vulnerabilidade, promovendo o resgate de direitos e a inclusão social. Quem ganha com isso é a população pernambucana. Sejam bem-vindos e contem sempre conosco", afirma o defensor público-geral.

O presidente da Associação dos Defensores Públicos de Pernambuco (ADEPEPE), Clodoaldo Batista, também ressaltou o papel social desempenhado pela instituição. "A Defensoria Pública cumpre um papel de excelência ao buscar dar visibilidade às pessoas invisibilizadas, que muitas vezes não possuem sequer endereço ou documentação básica, como CPF, e, por vezes, não sabem nem a data em que nasceram. Em nome da associação e de todos os defensores e defensoras públicas que compõem a nossa instituição, desejo muita luz na caminhada de vocês", disse Clodoaldo.