Três homens são condenados a mais de 30 anos de prisão por assassinato de sushiman no Recife

A morte do sushiman Michel Jung Batista Lourenço Junior aconteceu em um assalto, em 2024, quando ele saiu do trabalho e estava indo para casa.

Fórum fica no Centro do Recife (DP Foto)

Três homens foram condenados a mais de 30 anos pelo assassinato de um sushiman, ocorrido em 2024, no Recife. A sentença foi proferida pela 5ª Vara Criminal da Capital, segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

A morte de Michel Jung Batista Lourenço Junior aconteceu em um assalto, em 2024, quando ele saiu do trabalho e estava indo para casa.

Foram condenados os réus Michel Leandro da Silva, Moises de Lima Silva Filho e Manoel Joaquim da Silva Neto.

A decisão foi publicada na quarta-feira (13). Além da pena privativa de liberdade que terá regime inicial fechado, os três réus foram condenados a pena pecuniária de 90 dias-multa, sendo cada dia equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo legal.

O crime

O crime ocorreu no dia 13 de novembro de 2024, por volta das 22h30, na Avenida Martins de Barros, em frente ao Fórum Thomaz de Aquino, bairro de Santo Antônio, no Recife.

De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE), os três acusados abordaram a vítima para assaltá-la. Mediante o uso de violência, exercida com emprego de uma faca, subtraíram-lhe uma carteira e um aparelho celular da marca Xiaomi, modelo Redmi.

Ainda segundo a peça acusatória do MP, a vítima veio a óbito em razão da violência empregada na execução do crime. Isso porque os acusados, com o intuito de assegurar a subtração dos bens, desferiram contra ela golpes com a faca, causando-lhe ferimento penetrante no tronco. A lesão provocada por instrumento perfurocortante foi confirmada por perícia tanatoscópica realizada pela Polícia na época dos fatos.