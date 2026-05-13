Idoso é preso após matar esposa a facadas dentro de casa no Sertão

Polícia Civil investiga o caso como feminicídio consumado. Vítima tinha 79 anos e foi encontrada morta pelo neto

Polícia Civil foi acionada para atuar na ocorrência (Foto: Reprodução/Instagram PCPE)

Um idoso de 78 anos foi preso suspeito de matar a própria esposa, uma mulher de 79 anos a facadas dentro da casa onde moravam em Araripina, no Sertão. O caso aconteceu nesta terça (12), no bairro Alto da Boa Vista.

O corpo da vítima foi encontrado pelo neto dela, que acionou a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). A faca que teria sido usada no crime foi encontrada no quintal da residência, segundo a PM.

Em depoimento, o neto da vítima pontuou que o marido dela poderia ser suspeito, afirmou a corporação.

O idoso, que não teve nome ou idade revelados, foi localizado, preso em flagrante, e posteriormente conduzido à Delegacia de Araripina, divulgou a PM.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco confirmou o registro do caso como feminicídio consumado.