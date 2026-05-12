Senai abre 310 vagas para cursos técnicos gratuitos de nível médio em oito municípios de Pernambuco

As inscrições para os cursos técnicos gratuitos estão abertas até o dia 11 de junho através do site do Senai

Senai de Paulista tem vagas em cursos (Foto: Divulgação)

O Senai Pernambuco abriu 310 vagas gratuitas para cursos técnicos de nível médio, nos formatos presencial e semipresencial (EAD), dentro do programa de Gratuidade Regimental.

As inscrições seguem até 11 de junho, variando conforme cada curso e unidade,e devem ser feitas exclusivamente pela internet, através do site do Senai.



Entre os cursos ofertados estão Técnico em Eletromecânica, Técnico em Logística, Técnico em Plástico, Técnico em Mecânica, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Planejamento e Controle de Produção, Técnico em Alimentos e Técnico em Segurança do Trabalho.



Para concorrer às bolsas, os candidatos precisam estar cursando ou já ter concluído o Ensino Médio (ou equivalente EJA), possuir idade mínima de 16 anos e declarar condição de baixa renda no ato da inscrição.



As capacitações serão oferecidas em oito escolas: Belo Jardim, Cabo, Caruaru, Goiana, Ipojuca, Paulista, Petrolina e Santo Amaro.



A matrícula será concluída de forma online, mediante envio da documentação exigida, como RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade.



Menores de 18 anos devem apresentar também os documentos de identificação e o CPF do responsável legal.