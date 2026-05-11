Prefeitura do Agreste abre inscrição para seleção simplificada com 21 vagas e salários até R$ 10 mil
As inscrições estão abertas até a terça-feira (19); processo de seleção simplificada da Prefeitura de Casinhas, no Agreste, disponibiliza 21 vagas para contratação de profissionais de saúde e salários até R$ 10 mil
Publicado: 11/05/2026 às 12:30
Sede da Prefeitura de Casinhas (REPRODUÇÃO/GOOGLE STREET VIEW)
A Prefeitura de Casinhas, no Agreste de Pernambuco, publicou três editais referentes à seleção pública simplificada para contratação temporária de profissionais de saúde.
No total, são 21 vagas para os cargos de fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, cirurgião-dentista, fisioterapeuta, enfermeiro, profissional de educação física, clínico geral, psiquiatra, neurologista, ortopedista e médico plantonista.
Os salários variam de acordo com a função e a carga horária disponível, variando entre R$ 2 mil e R$ 10 mil.
Para mais informações, o candidato pode acessar os editais específicos por cargos:
Edital 1: Clínico eral, Psiquiatra, Neurologista, Ortopedista e Médico Plantonista;
Edital 2: Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional e Psicólogo, e
Edital 3: Cirurgião Dentista, Fisioterapeuta, Enfermeiro, Profissional de Educação Física.