Prefeitura do Agreste abre inscrição para seleção simplificada com 21 vagas e salários até R$ 10 mil

As inscrições estão abertas até a terça-feira (19); processo de seleção simplificada da Prefeitura de Casinhas, no Agreste, disponibiliza 21 vagas para contratação de profissionais de saúde e salários até R$ 10 mil

Sede da Prefeitura de Casinhas (REPRODUÇÃO/GOOGLE STREET VIEW)

A Prefeitura de Casinhas, no Agreste de Pernambuco, publicou três editais referentes à seleção pública simplificada para contratação temporária de profissionais de saúde.

No total, são 21 vagas para os cargos de fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, cirurgião-dentista, fisioterapeuta, enfermeiro, profissional de educação física, clínico geral, psiquiatra, neurologista, ortopedista e médico plantonista.

Os salários variam de acordo com a função e a carga horária disponível, variando entre R$ 2 mil e R$ 10 mil.

Para mais informações, o candidato pode acessar os editais específicos por cargos:

Edital 1: Clínico eral, Psiquiatra, Neurologista, Ortopedista e Médico Plantonista;

Edital 2: Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional e Psicólogo, e

Edital 3: Cirurgião Dentista, Fisioterapeuta, Enfermeiro, Profissional de Educação Física.