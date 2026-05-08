Apac: rios atingem cotas de Alerta e 5 municípios estão com risco de inundação em Pernambuco

Rio da Região Metropolitana e Zona da Mata Sul atingiram cotas de Alerta nesta sexta-feira, colocando 5 municípios de Pernambuco sob risco de inundação

Rio Jaboatão atinge cota de Alerta no município de em Moreno (REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS)

Dois rios de Pernambuco atingiram a cota de Alerta na manhã desta sexta-feira (8), conforme publicou a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), em sua rede social. No total, cinco municípios estão sob risco de inundação.

O primeiro a acender o alerta foi o Rio Jaboatão, gerando possibilidade de inundação em Moreno, município onde o rio atingiu a cota, e Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

O segundo fica na Zona da Mata Sul do estado, região que concentra os maiores volumes de chuva desde a quinta-feira.

Segundo a Apac, o Rio Pirangi, em São Benedito do Sul, atingiu a cota de Alerta no começo da tarde desta sexta.

Além de São Benedito, existe risco de inundação em Jaqueira e Maraial.

Também conforme a Apac, através do monitoramento em tempo real, a chuva mais intensa no estado tem se contratado na Mata Sul.

Nas últimas 24 horas, o município de Rio Formoso registrou quase 90mm de água acumulada. Cortês e Ribeirão seguem logo atrás com pouco mais de 70mm.

