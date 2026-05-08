CPRH: 60% das praias de Pernambuco estão impróprias para o banho

Novo boletim de balneabilidade da CPRH aponta que, pela primeira vez no ano, o número de praias impróprias supera o de próprias no litoral de Pernambuco

Praia do Carmo em Olinda. (Crysli Viana/DP Foto)

Seguindo uma tendência nos períodos mais chuvosos, o boletim semanal de balneabilidade da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), publicado nesta sexta-feira (8), aponta um crescimento do número praias impróprias para o banho em Pernambuco.

Mais do que o crescimento do número, o novo boletim mostra, pela primeira vez no ano, total de praias vetadas superando o das própria: 16 x 11 ou, em percentual, 60% x 40%.

A publicação desta sexta-feira só não traz novidades em relação aos municípios que apresentam um maior número de praias impróprias.

Olinda permanece com todas as suas quatro praias vetadas, liderando o ranking negativo.

Paulista e Jaboatão, cada uma com três, estão empatadas na segunda posição.

Itamaracá, Recife e Cabo de Santo Agostinho têm duas cada.

Confira as praias impróprias e próprias conforme boletim da CPRH:

Imprópria

Praia de Jaguaribe, em frente à Rua Santina de Barros. Itamaracá

Praia de Pilar, em frente à Igreja do Pilar. Itamaracá

Praia de Maria Farinha, em frente ao Cabanga Iate Clube. Paulista

Praia do Janga, em frente à Rua Cláudio S. Bastos Nº 190 (Cond. Roberto Barbosa). Paulista

Praia do Janga, em frente à Rua Betânia. Paulista

Praia de Rio Doce, em frente à Rua Paulo N. Queiroz, próximo à foz do Rio Doce. Olinda

Praia de Bairro Novo, em frente à Av. Ministro Marcos Freire Nº 2039 (Quartel da PE) Olinda

Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos Correios. Olinda

Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres. Olinda

Praia do Pina, em frente à Rua Com. Morais com Eng. Antônio de Góes (Cassino Americano). Recife

Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem Nº 2840 – Posto 8 (Padaria Boa Viagem). Recife

Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo Nº 5422 (Conj. Residencial Candeias II). Jaboatão dos Guararapes

Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo Nº 6476 – Restaurante Candelária. Jaboatão dos Guararapes

Praia de Barra de Jangadas, em frente ao Nº 10800 (antiga Marina dos Mares). Jaboatão dos Guararapes

Praia de Suape, praia de Suape, 6. Cabo de Sto Agostinho

Praia de Enseada dos Corais, em frente ao Canal do Boto Cabo de Sto Agostinho

Própria

Praia do Forte, em frente ao Forte Orange. Itamaracá

Praia do Capitão (Mangue Seco), acesso pela PE-014 Igarassu

Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem Nº 6958 – Posto 15. Recife

Praia de Piedade, em frente à Avenida Beira Mar Nº 606 (Hospital da Aeronáutica) Jaboatão dos Guararapes

Praia de Gaibú, em frente à Avenida Laura Cavalcanti (Centro de Turismo). Cabo de Sto Agostinho

Praia de Porto de Galinhas, em frente à R. Esperança, Escola Manuel L. C. Uchoa. Ipojuca

Praia de Ponta de Serrambi, no Pontal – Quadra 01-01, Lote 01-01. Ipojuca

Praia dos Carneiros, em frente ao Condomínio Pontal dos Carneiros. Tamandaré

Praia de Tamandaré, em frente ao Hotel Marinas de Tamandaré. Tamandaré

Praia de Tamandaré, em frente à Rua Nilo Gouveia Filho, em frente à estátua. Tamandaré

Praia de São José da C. Grande, em frente a R. da Matriz esquina c/ R. João Francisco Melo. São José da C. Grande

Como feita a análise de balneabilidade

A amostragem é feita semanalmente, na isóbata de 1m de profundidade, local mais utilizado para recreação. As análises são realizadas conforme o estabelecido pelo Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater para Enterococos.

A classificação das praias é baseada no que estabelece a Resolução CONAMA Nº 274/00, que define padrões de qualidade da água destinada à balneabilidade.

O critério de enquadramento baseia-se nas concentrações de Enterococos em um conjunto de amostras de cinco semanas consecutivas ou em cinco amostragens com intervalo mínimo de 24 horas entre elas.

Águas salinas destinadas à recreação de contato primário podem ser classificadas nas categorias própria (quando 80% ou mais das amostras obtidas apresentar no máximo 100 Enterococos por 100mL de amostra) e imprópria (quando não for atendido o critério para águas próprias ou apresentar mais de 400 enterococos na última amostragem).

Recomenda-se, ainda, que seja evitado o banho de mar em quaisquer das circunstâncias abaixo:

Houver incidência relativamente elevada ou anormal de doenças por veiculação hídrica;

Acusar recebimento regular intermitente ou esporádico de esgotos por intermédio de valas, corpos de água ou canalizações, inclusive galerias de águas pluviais;

Indicar presença de resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, inclusive óleos, graxas e outras substâncias capazes de oferecer riscos à saúde ou tornar desagradável a recreação;

Floração de algas ou outros organismos, até que comprove que não oferecem risco à saúde;



Nas semanas que forem classificadas como impróprias;

Sua utilização nas 24 horas subsequentes à ocorrência de chuvas, devido ao maior risco de doenças e

Outros fatores que contraindiquem temporária ou permanentemente o exercício de recreação de contato primário.

