Abastecimento de água em Noronha é reduzido

Inundação no sistema de captação de água da praia do Boldró, que é levada para o dessalinizador da ilha, fez a Compesa suspender o seu funcionamento

Além da ilha principal de Fernando de Noronha, o arquipélago é formado por outras 20 ilhas (Foto: Bruna Roveri)

Uma inundação no sistema de captação de água localizado na praia do Boldró, em Fernando de Noronha, levou a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) a desligar o equipamento – responsável por 80% do abastecimento de água da ilha.

Segundo a Compesa, a equipamento de captação é responsável por levar a água para o dessalinizador de Noronha. Com a sua suspensão, o abastecimento temporário está sendo feito apenas pela barragem de Xaréu, que equivale a 20% da produção total de água da ilha.



“A Compesa já providenciou o material necessário para os reparos, que está seguindo do Recife. A previsão é retomar a operação do sistema de dessalinização em 48 horas. Após a conclusão dos serviços, será iniciado o processo de regularização gradual do abastecimento”, diz a nota oficial da empresa.

