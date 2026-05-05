"Muita gente que tinha recebido doações, perdeu tudo novamente", diz morador de Jaboatão, no Grande Recife

Forte chuva da noite da segunda-feira e madrugada desta terça (5) fez com que moradores da Comunidade da Colina, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, perdessem as doações recebidas após temporal do fim de semana

Imagem da Comunidade da Colina, em Jaboatão, após chuva da segunda e terça (5) (CORTESIA/EMMERSON YURI)

A chuva voltou a ser um problema para várias pessoas do Grande Recife nesta terça-feira (05). Diversas localidades de cidades da região registraram pontos de alagamento, como é o caso da Comunidade da Colina, em Jaboatão dos Guararapes.

Muitos moradores que haviam recebido doações, após a tempestade do último fim de semana, perderam tudo, novamente, na madrugada desta terça.

“Alguns conseguiram até salvar, pois a intensidade da chuva não foi a mesma de sexta. Mas muitos moradores perderam o que haviam recebido das doações”, contou Emmerson Yuri, de 29 anos, que reside com os pais na Rua Tomaz Lima.

“A realidade da gente tá bem complicada. Muita gente perdeu móveis aqui, na rua. Teve gente que perdeu tudo”, completou.

Em imagens gravadas pelo próprio Emmerson, é possível ver a situação das ruas das comunidades da Colina, em Cavaleiro, e em Sapo Nu, no Curado, situadas na divisa entre Recife e Jaboatão.

“A gente fica ilhado, sem ter condições de sair. E quando o pessoal tenta sair, acaba sendo algo bem perigoso. Quando o rio vem, ele acaba formando uma correnteza nas ruas e arrasta até as pessoas, em alguns casos”, destacou.

Os alagamentos no bairro fez com que muitas pessoas não conseguissem sair para trabalhar nesta terça (5).

Segundo a atualização das 7h10 da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), Jaboatão dos Guararapes registrou 71 mm de chuva em 12 horas.

O grande volume de água fez com que municípios como Jaboatão amanhecessem alagadas.

Conforme Emmerson, a situação dos alagamentos tem se agravado com o passar do tempo.

“Todo ano, a situação aqui, no bairro, está piorando. Muito lixo é jogado no rio pelos moradores. Além da faltar políticas públicas”, avaliou

“Falta dragagem no Rio Tejipió, além de limpeza mesmo. Isso acaba fazendo com que o leito fique mais alto, algo que acaba piorando a situação dos moradores”, explicou Emmerson Yuri.

A sua residência, no entanto, não foi tão impactada com as chuvas registradas nos últimos dias. Muito pelas ações da própria família, que passou a colocar os móveis em cima de grades de refrigerante.

“Minha família já ficou um pouco mais precavida depois que as chuvas de 2022 fizeram com que a água entrasse, de fato, na minha casa. Tivessemos perdas materiais que nem conseguimos estipular”, adiantou.

“Desta vez, conseguimos levantar os móveis em grades de refrigerante para que a água não danificasse os móveis de novo. Conseguimos salvar quase tudo”, ressaltou Emmerson.

Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes

A reportagem do Diario de Pernambuco solicitou um posicionamento da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes sobre os problemas de alagamentos na Comunidade da Colina, mas não recebeu retorno até a publicação da matéria.

O espaço segue aberto para atualização em caso de resposta da prefeitura.

