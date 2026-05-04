Prefeito do Recife busca recursos federais para obras em áreas de risco

Victor Marques se reuniu com o ministro das Cidades e solicitou financiamento para novas obras de contenção de encostas

Victor Marques e ministro das Cidades (Divulgação)

Para ampliar os investimentos em obras de contenção de encostas, via Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o prefeito do Recife, Victor Marques, se reuniu, na tarde desta segunda-feira (4), com o ministro das Cidades, Vladimir Lima.

Segundo informações da prefeitura, Marques apresentou a capacidade técnica e operacional da cidade para expandir as ações já realizadas nas áreas de risco. Durante o encontro, ainda de acordo com a assessoria do gestor, foi solicitada a liberação de novos recursos federais para dar continuidade e ampliar as ações nessa área.



Em resposta, o ministro teria sinalizado positivamente para o avanço das tratativas, reconhecendo a importância do trabalho já realizado pelo município e a necessidade de fortalecer as políticas de mitigação de riscos urbanos.

“Nos últimos cinco anos, o Recife executou mais de 6 mil intervenções em morros, consolidando uma política pública estruturada de prevenção de desastres e proteção à vida”, diz a nota oficial.

