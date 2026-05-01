Comunicado aos leitores: edição impressa deste fim de semana

Por causa das fortes chuvas que castigaram a Região Metropolitana do Recife, principalmente os municípios de Olinda, Paulista e Abreu e Lima (local da gráfica), não haverá edição impressa do Diario neste fim de semana

Caros leitores,



Por causa das fortes chuvas que castigaram a Região Metropolitana do Recife, principalmente os municípios de Olinda, Paulista e Abreu e Lima (local da gráfica), não haverá edição impressa do Diario de Pernambuco neste fim de semana.

Pedimos desculpas aos leitores e lembramos aos assinantes que esta edição será acrescida antes da renovação da assinatura.

Os assinantes podem ler a edição digital através do site (www.diariodepernambuco.com.br) e do aplicativo.