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Comunicado aos leitores: edição impressa deste fim de semana

Por causa das fortes chuvas que castigaram a Região Metropolitana do Recife, principalmente os municípios de Olinda, Paulista e Abreu e Lima (local da gráfica), não haverá edição impressa do Diario neste fim de semana

Diario de Pernambuco

Publicado: 01/05/2026 às 19:52

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Caros leitores,

Por causa das fortes chuvas que castigaram a Região Metropolitana do Recife, principalmente os municípios de Olinda, Paulista e Abreu e Lima (local da gráfica), não haverá edição impressa do Diario de Pernambuco neste fim de semana.

Pedimos desculpas aos leitores e lembramos aos assinantes que esta edição será acrescida antes da renovação da assinatura.

Os assinantes podem ler a edição digital através do site (www.diariodepernambuco.com.br) e do aplicativo.

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