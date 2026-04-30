Recife Coffee: confira quais cafeterias fazem parte da 11ª edição do festival
O circuito de cafés especiais acontece de 03 de maio a 07 de junho, com combos exclusivos a R$ 45,90 e abertura gratuita no Recife Antigo
Publicado: 30/04/2026 às 20:24
Recife Coffee: confira quais cafeterias fazem parte da 11ª edição do festival (Divulgação/Recife Coffee/Casa Café)
O Recife Coffee chega à sua 11ª edição, entre os dias 03 de maio e 07 de junho, unindo 34 cafeterias do Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Gravatá e Taquaritinga do Norte. Organizado pela Associação de Cafeterias de Especialidades de Pernambuco (ASCAPE), o circuito propõe uma imersão sensorial através da "Sugestão do Barista": um combo composto por café especial, salgado e sobremesa, oferecido pelo valor fixo de R$ 45,90.
Ainda neste sábado (02), a Avenida Rio Branco, no Recife Antigo, recebe o "Café na Rua". Das 9h às 17h, o público poderá degustar gratuitamente cafés espressos, filtrados e cappuccinos. A expectativa é de que 10 mil pessoas circulem pelo local, onde serão servidas cerca de 7 mil doses, acompanhadas por feira de artesanato, palestras e competições de latte art.
Cafeterias como Casa Café (Cordeiro), Casa Mendez (Gravatá), Infinito Café (Boa Viagem) e a unidade do Recife Antigo da Versado estreiam no roteiro, somando-se a veteranas que já fazem parte da rotina afetiva dos pernambucanos.
Confira quais cafeterias participam desta edição do festival:
Recife
- 81 Coffee co. (Graças)
- A vida é bela café (Várzea)
- Aurora Café (Recife Antigo)
- Borsoi Café (Boa Viagem)
- Café com Dengo (Rosarinho)
- Café Jardim (Jardim São Paulo)
- Casa Café (Cordeiro)
- Casa Mendez (Jaqueira)
- Celeste Café (Boa Vista)
- Ernest Café Bistrô (Espinheiro)
- Furdunço Café e Cultura (Tamarineira)
- Fuso Café (Boa Vista)
- Grão Cheff (Espinheiro)
- Infinito Café (Boa Viagem)
- Kaffe (Unidades Boa Viagem e Espinheiro)
- Livraria da Praça (Casa Forte)
- Palatsi (Unidades Aurora e Ilha do Leite)
- Pramuê Café e Tal (Boa Viagem)
- Pure Cafés Especiais (Casa Forte)
- Santa Clara (Unidades Graças e Parnamirim)
- Versado Café (Unidades Boa Viagem, Graças e Recife Antigo)
Olinda
- Olinda Café (Casa Caiada)
- Xêro Café e Arte (Bairro Novo)
- Zoco Café (Casa Caiada)
Jaboatão dos Guararapes
- Fridda Café (Candeias)
- Nouve Café (Piedade)
Gravatá
- Arte Café (Centro)
- Casa Mendez (Prado)
Taquaritinga do Norte
- Takwary (Centro)
Serviço | Recife Coffee 2026
Abertura (Café na Rua): 02 de maio, das 9h às 17h, na Av. Rio Branco (Recife Antigo).
Circuito oficial: 03 de maio a 07 de junho.
Preço do combo: R$ 45,90.
Informações: @recifecoffeeoficial.