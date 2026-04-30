O circuito de cafés especiais acontece de 03 de maio a 07 de junho, com combos exclusivos a R$ 45,90 e abertura gratuita no Recife Antigo

Recife Coffee: confira quais cafeterias fazem parte da 11ª edição do festival (Divulgação/Recife Coffee/Casa Café)

O Recife Coffee chega à sua 11ª edição, entre os dias 03 de maio e 07 de junho, unindo 34 cafeterias do Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Gravatá e Taquaritinga do Norte. Organizado pela Associação de Cafeterias de Especialidades de Pernambuco (ASCAPE), o circuito propõe uma imersão sensorial através da "Sugestão do Barista": um combo composto por café especial, salgado e sobremesa, oferecido pelo valor fixo de R$ 45,90.

Ainda neste sábado (02), a Avenida Rio Branco, no Recife Antigo, recebe o "Café na Rua". Das 9h às 17h, o público poderá degustar gratuitamente cafés espressos, filtrados e cappuccinos. A expectativa é de que 10 mil pessoas circulem pelo local, onde serão servidas cerca de 7 mil doses, acompanhadas por feira de artesanato, palestras e competições de latte art.

Cafeterias como Casa Café (Cordeiro), Casa Mendez (Gravatá), Infinito Café (Boa Viagem) e a unidade do Recife Antigo da Versado estreiam no roteiro, somando-se a veteranas que já fazem parte da rotina afetiva dos pernambucanos.

Confira quais cafeterias participam desta edição do festival:

Recife



81 Coffee co. (Graças)

A vida é bela café (Várzea)

Aurora Café (Recife Antigo)

Borsoi Café (Boa Viagem)

Café com Dengo (Rosarinho)

Café Jardim (Jardim São Paulo)

Casa Café (Cordeiro)

Casa Mendez (Jaqueira)

Celeste Café (Boa Vista)

Ernest Café Bistrô (Espinheiro)

Furdunço Café e Cultura (Tamarineira)

Fuso Café (Boa Vista)

Grão Cheff (Espinheiro)

Infinito Café (Boa Viagem)

Kaffe (Unidades Boa Viagem e Espinheiro)

Livraria da Praça (Casa Forte)

Palatsi (Unidades Aurora e Ilha do Leite)

Pramuê Café e Tal (Boa Viagem)

Pure Cafés Especiais (Casa Forte)

Santa Clara (Unidades Graças e Parnamirim)

Versado Café (Unidades Boa Viagem, Graças e Recife Antigo)

Olinda

Olinda Café (Casa Caiada)

Xêro Café e Arte (Bairro Novo)

Zoco Café (Casa Caiada)

Jaboatão dos Guararapes



Fridda Café (Candeias)

Nouve Café (Piedade)

Gravatá

Arte Café (Centro)



Casa Mendez (Prado)

Taquaritinga do Norte



Takwary (Centro)

Serviço | Recife Coffee 2026

Abertura (Café na Rua): 02 de maio, das 9h às 17h, na Av. Rio Branco (Recife Antigo).

Circuito oficial: 03 de maio a 07 de junho.

Preço do combo: R$ 45,90.

Informações: @recifecoffeeoficial.