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Recife Coffee: confira quais cafeterias fazem parte da 11ª edição do festival

O circuito de cafés especiais acontece de 03 de maio a 07 de junho, com combos exclusivos a R$ 45,90 e abertura gratuita no Recife Antigo

Diario de Pernambuco

Publicado: 30/04/2026 às 20:24

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Recife Coffee: confira quais cafeterias fazem parte da 11ª edição do festival/Divulgação/Recife Coffee/Casa Café

Recife Coffee: confira quais cafeterias fazem parte da 11ª edição do festival (Divulgação/Recife Coffee/Casa Café)

O Recife Coffee chega à sua 11ª edição, entre os dias 03 de maio e 07 de junho, unindo 34 cafeterias do Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Gravatá e Taquaritinga do Norte. Organizado pela Associação de Cafeterias de Especialidades de Pernambuco (ASCAPE), o circuito propõe uma imersão sensorial através da "Sugestão do Barista": um combo composto por café especial, salgado e sobremesa, oferecido pelo valor fixo de R$ 45,90.

Ainda neste sábado (02), a Avenida Rio Branco, no Recife Antigo, recebe o "Café na Rua". Das 9h às 17h, o público poderá degustar gratuitamente cafés espressos, filtrados e cappuccinos. A expectativa é de que 10 mil pessoas circulem pelo local, onde serão servidas cerca de 7 mil doses, acompanhadas por feira de artesanato, palestras e competições de latte art.

Cafeterias como Casa Café (Cordeiro), Casa Mendez (Gravatá), Infinito Café (Boa Viagem) e a unidade do Recife Antigo da Versado estreiam no roteiro, somando-se a veteranas que já fazem parte da rotina afetiva dos pernambucanos.

Veja também:

Confira quais cafeterias participam desta edição do festival:

Recife

  • 81 Coffee co. (Graças)
  • A vida é bela café (Várzea)
  • Aurora Café (Recife Antigo)
  • Borsoi Café (Boa Viagem)
  • Café com Dengo (Rosarinho)
  • Café Jardim (Jardim São Paulo)
  • Casa Café (Cordeiro)
  • Casa Mendez (Jaqueira)
  • Celeste Café (Boa Vista)
  • Ernest Café Bistrô (Espinheiro)
  • Furdunço Café e Cultura (Tamarineira)
  • Fuso Café (Boa Vista)
  • Grão Cheff (Espinheiro)
  • Infinito Café (Boa Viagem)
  • Kaffe (Unidades Boa Viagem e Espinheiro)
  • Livraria da Praça (Casa Forte)
  • Palatsi (Unidades Aurora e Ilha do Leite)
  • Pramuê Café e Tal (Boa Viagem)
  • Pure Cafés Especiais (Casa Forte)
  • Santa Clara (Unidades Graças e Parnamirim)
  • Versado Café (Unidades Boa Viagem, Graças e Recife Antigo)

Olinda

  • Olinda Café (Casa Caiada)
  • Xêro Café e Arte (Bairro Novo)
  • Zoco Café (Casa Caiada)

Jaboatão dos Guararapes

  • Fridda Café (Candeias)
  • Nouve Café (Piedade)

Gravatá

  • Arte Café (Centro)
  • Casa Mendez (Prado)

Taquaritinga do Norte

  • Takwary (Centro)

Serviço | Recife Coffee 2026
Abertura (Café na Rua): 02 de maio, das 9h às 17h, na Av. Rio Branco (Recife Antigo).
Circuito oficial: 03 de maio a 07 de junho.
Preço do combo: R$ 45,90.
Informações: @recifecoffeeoficial.

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