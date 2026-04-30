Advogada que arrastou homem em capô de carro é presa em Caruaru

A advogada andou em alta velocidade com o homem em cima do seu capô

Advogada fugiu com carro durante cumprimento de ordem judicial em Caruaru (REPRODUÇÃO/CÂMERA DE SEGURANÇA)

A advogada Fernanda Ferreira de Souza foi presa temporariamente nesta quinta-feira (31), em Caruaru, no Agreste do estado, após ela ter fugido e arrastado uma pessoa no capô do seu veículo ao fugir das autoridades. O caso aconteceu na quarta-feira (29), após ela ter sido alvo de um mandado de busca e apreensão do veículo.

A prisão de Fernanda foi determinada pela juíza Mirella Patricio da Costa Neiva, da Vara do Tribunal do Júri de Caruaru e foi expedido com base no artigo 121 do Código Penal – que trata do crime de homicídio. A magistrada também ordenou a busca e apreensão do o aparelho celular de uso da investigada e do veículo.



Na quarta, o oficial de Justiça Marcones Alves Feliciano - que tentava cumprir o mandado de busca e apreensão - e o fiel depositário do veículo, Rodolfo Morais de Gusmão, além de uma viatura da Polícia Civil, entregaram o mandado a Fernanda. Ela, então, teria pedido para fazer uma ligação, afastando-se um pouco do local. Logo depois, ela correu em direção ao carro, avisando que não entregaria as chaves, e entrou no veículo.



O Sindicato dos Oficiais de Justiça de Pernambuco (Sindojus-PE) narrou que, nesse momento, a advogada tentou atingir Rodolfo Morais de Gusmão que, para preservar sua integridade física, viu-se obrigado a lançar-se sobre o capô do automóvel. A mulher, então, deu partida no carro, e saiu dirigindo em alta velocidade.

Imagens de câmeras de segurança mostram o veículo passando em uma das ruas do bairro do Salgado, com Rodolfo Moraes desesperado, segurando no limpador de para-brisa para não cair.



O vídeo não mostra o momento em que ele consegue sair de cima do veículo. A Polícia Civil informou que ele sofreu ferimentos leves. Já Fernanda acabou fugindo. Em uma rede social, ela negou que tenha sido abordada por um oficial de Justiça, além de dizer que não houve tentativa de homicídio.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado na Delegacia de Caruaru como “Desobediência, Homicídio e Direção Perigosa”.



O Sindojus emitiu uma nota oficial informando que tomou conhecimento da prisão da advogada e que ela será levada à audiência de custódia nesta sexta-feira (1º).

“O Sindojus acompanha atentamente o caso e reforça que os fatos narrados, desde o primeiro momento, demonstram a gravidade da conduta praticada durante o exercício regular das funções desempenhadas pelo oficial, que atuava em estrito cumprimento de determinação judicial”, ressaltou a entidade.



A prisão tem prazo de 30 dias.