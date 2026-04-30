Aumenta o número de praias vetadas para o banho em Pernambuco, segundo a CPRH

Boletim de balneabilidade da CPRH, publicado nesta quinta-feira (30), traz um aumento no número de praias vetadas para o banho no litoral de Pernambuco

Crianças tomam banho em trecho impróprio na Praia do Carmo (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

Na véspera do feriadão do Dia do Trabalhador, a Agência Pernambucana de Meio Ambiente (CPRH) publicou o boletim de balneabilidade das praias do litoral de Pernambuco.

A novidade não é boa para quem planeja curtir os dias longe do trabalho e perto do mar: subiu o número de praias consideradas impróprias para o banho recreativo.



De 12 localidades, conforme boletim da CPRH da semana passada, passou para 14.



Olinda segue com o maior número de praias vetadas para o banho: 4.



Jaboatão dos Guararapes vem logo depois com 3.



Itamaracá, Paulista e o Cabo de Santo Agostinho têm 2 cada.



O Recife fecha a lista de praias impróprias com 1.

Imprópria



Praia de Jaguaribe, em frente à Rua Santina de Barros. Itamaracá



Praia de Pilar, em frente à Igreja do Pilar. Itamaracá



Praia do Janga, em frente à Rua Cláudio S. Bastos Nº 190 (Cond. Roberto Barbosa). Paulista



Praia do Janga, em frente à Rua Betânia. Paulista



Praia de Rio Doce, em frente à Rua Paulo N. Queiroz, próximo à foz do Rio Doce. Olinda



Praia de Bairro Novo, em frente à Av. Ministro Marcos Freire Nº 2039 (Quartel da PE) Olinda



Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos CORREIOS. Olinda



Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres. Olinda



Praia do Pina, em frente à Rua Com. Morais com Eng. Antônio de Góes (Cassino Americano). Recife



Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo Nº 5422 (Conj. Residencial Candeias II). Jaboatão dos Guararapes



Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo Nº 6476 – Restaurante Candelária. Jaboatão dos Guararapes



Praia de Barra de Jangadas, em frente ao Nº 10800 (antiga Marina dos Mares). Jaboatão dos Guararapes



Praia de Suape, praia de Suape, 6. Cabo de Sto Agostinho



Praia de Enseada dos Corais, em frente ao Canal do Boto, Cabo de Sto Agostinho



Própria



Praia do Forte, em frente ao Forte Orange. Itamaracá



Praia do Capitão (Mangue Seco), acesso pela PE-014 Igarassu



Praia de Maria Farinha, em frente ao Cabanga Iate Clube. Paulista



Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem Nº 2840 – Posto 8 (Padaria Boa Viagem). Recife



Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem Nº 6958 – Posto 15. Recife



Praia de Piedade, em frente à Avenida Beira Mar Nº 606 (Hospital da Aeronáutica) Jaboatão dos Guararapes



Praia de Gaibú, em frente à Avenida Laura Cavalcanti (Centro de Turismo). Cabo de Sto Agostinho



Praia de Porto de Galinhas, em frente à R. Esperança, Escola Manuel L. C. Uchoa. Ipojuca



Praia de Ponta de Serrambi, no Pontal – Quadra 01-01, Lote 01-01. Ipojuca



Praia dos Carneiros, em frente ao Condomínio Pontal dos Carneiros. Tamandaré



Praia de Tamandaré, em frente ao Hotel Marinas de Tamandaré. Tamandaré



Praia de Tamandaré, em frente à Rua Nilo Gouveia Filho, em frente à estátua. Tamandaré



Praia de São José da C. Grande, em frente a R. da Matriz esquina c/ R. João Francisco Melo. São José da C. Grande.

Como é feita a análise de balneabilidade



A amostragem é feita semanalmente, na isóbata de 1m de profundidade, local mais utilizado para recreação. As análises são realizadas conforme o estabelecido pelo Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater para Enterococos.



A classificação das praias é baseada no que estabelece a Resolução CONAMA Nº 274/00, que define padrões de qualidade da água destinada à balneabilidade.



O critério de enquadramento baseia-se nas concentrações de Enterococos em um conjunto de amostras de cinco semanas consecutivas ou em cinco amostragens com intervalo mínimo de 24 horas entre elas.

Águas salinas destinadas à recreação de contato primário podem ser classificadas nas categorias própria (quando 80% ou mais das amostras obtidas apresentar no máximo 100 Enterococos por 100mL de amostra) e imprópria (quando não for atendido o critério para águas próprias ou apresentar mais de 400 enterococos na última amostragem).



Recomenda-se, ainda, que seja evitado o banho de mar em quaisquer das circunstâncias abaixo:



Houver incidência relativamente elevada ou anormal de doenças por veiculação hídrica;



Acusar recebimento regular intermitente ou esporádico de esgotos por intermédio de valas, corpos de água ou canalizações, inclusive galerias de águas pluviais;



Indicar presença de resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, inclusive óleos, graxas e outras substâncias capazes de oferecer riscos à saúde ou tornar desagradável a recreação;



Floração de algas ou outros organismos, até que comprove que não oferecem risco à saúde;



Nas semanas que forem classificadas como impróprias;



Sua utilização nas 24 horas subsequentes à ocorrência de chuvas, devido ao maior risco de doenças e



Outros fatores que contraindiquem temporária ou permanentemente o exercício de recreação de contato primário.

