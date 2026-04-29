Dia do Trabalhador: veja horários dos shoppings do Grande Recife
Data é comemorada nesta sexta-feira (1°)
Publicado: 29/04/2026 às 16:37
Devido às comemorações do Dia do Trabalhador, nesta sexta-feira (1°), o funcionamento do comércio do Centro do Recife será facultativo. De acordo com a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços (Sindilojas Recife), a decisão foi acordada em conjunto com o Sindicato dos Trabalhadores.
Os shoppings centers da Região Metropolitana funcionarão em horário especial. Confira abaixo:
Recife
- Shopping Recife - das 12h às 21h;
- RioMar Recife - das 12h às 21h;
- Shopping Boa Vista - das 10h às 19h;
- Shopping Tacaruna - das 12h às 21h;
- Plaza Shopping - das 12h às 21h;
- Shopping ETC - das 12h às 18h;
- Shopping de Afogados - das 9h às 18h.
Olinda
- Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h.
Paulista
- Paulista North Way Shopping – das 12h às 21h.
Camaragibe
- Camará Shopping - das 12h às 21h.
Jaboatão dos Guararapes
- Shopping Guararapes - das12h às 21h.
Cabo de Santo Agostinho
- Shopping Costa Dourada - das 12h às 20h.
Igarassu
- Shopping Igarassu - das 12h às 20h.
Moreno
- Recife Outlet - das 9h às 21h.