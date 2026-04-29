Vida Urbana
FERIADO

Dia do Trabalhador: veja horários dos shoppings do Grande Recife

Data é comemorada nesta sexta-feira (1°)

Diario de Pernambuco

Publicado: 29/04/2026 às 16:37

Shopping Recife/JCPM

Shopping Recife (JCPM)

Devido às comemorações do Dia do Trabalhador, nesta sexta-feira (1°), o funcionamento do comércio do Centro do Recife será facultativo. De acordo com a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços (Sindilojas Recife), a decisão foi acordada em conjunto com o Sindicato dos Trabalhadores.

Os shoppings centers da Região Metropolitana funcionarão em horário especial. Confira abaixo:

 

Recife 

- Shopping Recife - das 12h às 21h;


- RioMar Recife - das 12h às 21h;


- Shopping Boa Vista - das 10h às 19h;


- Shopping Tacaruna - das 12h às 21h;


- Plaza Shopping - das 12h às 21h;


- Shopping ETC - das 12h às 18h;


- Shopping de Afogados - das 9h às 18h.

 

Olinda


- Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h.

 

Paulista


- Paulista North Way Shopping – das 12h às 21h.

 

Camaragibe


- Camará Shopping - das 12h às 21h.

 

Jaboatão dos Guararapes


- Shopping Guararapes - das12h às 21h.

 

Cabo de Santo Agostinho


- Shopping Costa Dourada - das 12h às 20h.

 

Igarassu


- Shopping Igarassu - das 12h às 20h.

 

Moreno


- Recife Outlet - das 9h às 21h.

