Pernambuco abre 1.789 vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional

As 1.789 vagas para cursos gratuitos de qualificação da Escola de Governo da Administração Pública de Pernambuco estão distribuídas nas modalidades presencial (299 vagas) e a distância (EaD), incluindo turmas ao vivo (180 vagas), com tutoria (60 vagas) e autoinstrucionais (1.250 vagas)

Egape fica no Recife (Foto: Arquivo/DP)

A Escola de Governo da Administração Pública de Pernambuco (Egape) abriu inscrições para 24 cursos gratuitos no mês de maio.

No total são 1.789 vagas, distribuídas nas modalidades presencial (299 vagas) e a distância (EaD), incluindo turmas ao vivo (180 vagas), com tutoria (60 vagas) e autoinstrucionais (1.250 vagas).

As inscrições devem ser realizadas pelo site da Egape.

Entre as capacitações estão os cursos:

“Noções sobre o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI)”, que orienta a elaboração de um PDI básico e o uso de ferramentas para definição de metas alinhadas às necessidades institucionais e individuais;

“Afastamentos por Motivos de Saúde do Servidor”, com abordagem sobre direitos e deveres relacionados a afastamentos por saúde, tipos de avaliações médico-periciais e a integração entre sistemas de gestão; e

“Compliance no Setor Público: Estratégia para Boa Prática de Gestão”, que trata dos fundamentos do compliance, sua aplicação no setor público e sua relação com ética, governança e cultura organizacional.

As qualificações são uma iniciativa do Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Administração (SAD), que tem como objetivo o aprimoramento do atendimento público no Estado.

Os interessados em obter mais informações podem entrar em contato pelos números (81) 3183-8025 e (81) 3183-8065.