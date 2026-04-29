Bandidos roubam viatura da Secretaria de Administração Penitenciária na BR-232, em Jaboatão, e são presos

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que bandidos armados abordam o motorista no quilômetro 17 da rodovia, por volta das 8h de terça (28).

Viatrura da Seap-PE foi interceptada por bandidos na BR-232, em Jaboatão (Reprodução/Redes Sociais )

Uma viatura da Secretaria de Administração Penitenciária de Pernambuco (Seap-PE) foi alvo de bandidos, na BR-232, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

O carro é usado pela secretária da pasta, mas ela não estava no automóvel no momento do crime.



Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que bandidos armados abordaram o motorista no quilômetro 17 da rodovia, por volta das 8h de terça (28).

Horas depois, a polícia prendeu três pessoas por envolvimento na ação. Dois homens de 20 e 25 anos foram autuados em flagrante.

Eles adulteraram sinais da viatura da Seap-PE e trocaram a placa do carro, encontrado em Água Fria, na Zona Norte do Recife.

Eles foram autuados por receptação, clonagem/adulteraçao de veículo automotor.

A Polícia Civil informou também que prendeu uma mulher de 23 anos que estava com uma arma, possivelmente usada na abordagem.

Os três foram capturados e conduzidos até a delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ficando à disposição da justiça após audiência de custódia.

Por meio de nota, a Seap-PE informou que o veículo administrativo roubado perto do Condomínio Alphaville foi recuperado no mesmo dia.

“A ação de investigação e prisão dos suspeitos foi realizada pela Polícia Penal em conjunto com a Polícia Civil, que permanece responsável pela continuidade da investigação”, acrescentou.

Imagens

As câmeras de segurança mostram o momento em que um carro branco para na frente da viatura da Seap-PE.

Um homem com rosto coberto aborda o motorista do sistema penitenciário, faz uma revista e entra no veículo.

A vítima saiu correndo pela pista. O homem que praticou o roubo levou o automóvel. O comparsa, no carro branco, também escapou.



