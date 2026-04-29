Primos são mortos a tiros e avó é baleada dentro de casa, na Zona Norte do Recife

Duplo homicídio e tentativa de assassinato aconteceram na noite de terça (28), em Água Fria. Um dos jovens mortos usava tornozeleira eletrônica

DHPP, no Recife (Foto: Arquivo DP Foto)

Dois primos foram assassinados a tiros, dentro de uma casa localizada em Água Fria, na Zona Norte do Recife, na noite de terça (28).

Na ação, a avó deles, de 75 anos, levou um tiro no braço e foi levada para a Policlínica de Campina do Barreto, na mesma região da cidade.

Segundo informações repassadas para a polícia, três homens encapuzados chegaram ao local do crime, por volta das 20h30, e começaram a atirar.

O duplo homicídio aconteceu na Rua Cotia, peto de uma escadaria do bairro.

As vítimas foram identificadas como Yori de Macedo, de 20 anos, e Sávio José da Silva, de 30 anos.

O nome de avó deles não foi divulgado oficialmente pela polícia.

Ainda de acordo com as informações, o alvo dos criminosos seria Yori, que usava tornozeleira eletrônica.

Ele e o primo teriam passagens anteriores pelo sistema penitenciário por causa do tráfico de drogas.

O que diz a polícia

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado pela Força Tarefa de Homicídio na Capital.

A corporação trata o criome como duplo homicídio consumado e uma tentativa de homicídio que vitimou uma mulher de 75 anos.

"O crime aconteceu dentro de uma residência, no bairro de Água Fria, no Recife. As vítimas fatais foram encontradas já sem vida, com lesões de arma de fogo, e a vítima do tentado, socorrida para uma unidade de saúde. As investigações seguem em andamento", acrescentou.