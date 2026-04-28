Homem fica ferido após caminhão perder controle em ladeira, descer de ré e atingir muro de casas no Recife

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, por volta das 10h, e levou a pessoa ferida para o Hospital da Restauração (HR), na área central da cidade

Caminhão desceu ladeira de ré e atingiu muro de casas na Várzea, no Recife (Redes Sociais )

Um caminhão perdeu o controle em uma ladeira, na manhã desta terça (28), e desceu de ré, atingindo o muro de duas casas, na UR-7, na Várzea, na Zona Oeste do Recife, Uma pessoa ficou ferida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, por volta das 10h, e levou a pessoa ferida para o Hospital da Restauração (HR), na área central da cidade.

A pessoa que ficou ferida estava no banco do carona do caminhão e atuava como ajudante do motorista de um veículo contratado por um armazém de construção.

O caminhão estava carregado de cerâmica e telhas quando aconteceu o sinistro, na Rua Cônego José Fernandes Machado.

O condutor não teve ferimentos e alegou que teria feito uma manobra errada na ladeira, o que provocou a perda da força.