Mulher é flagrada com criança em patinete elétrico

A situação mostra como o uso irregular tem sido comum na Região Metropolitana, uma vez que o equipamento é de uso individual para maiores de 18 anos

Mulher usa patinete com criança (DP)

Em mais um flagrante de uso irregular dos patinetes elétricos, uma mulher foi vista, na tarde desta segunda-feira (27), circulando pelas ruas do bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife, juntamente com uma criança.

De acordo com informações divulgadas anteriormente, o uso dos patinetes está restrito a pessoas maiores de 18 anos, com cadastro validade via aplicativo e utilizar o patinete apenas individualmente.



Especialistas têm alertado para os riscos que o mau uso dos patinetes geram tanto para os condutores, como para outras pessoas. Quedas, fraturas, atropelamentos, entre outros, são alguns impactos que o uso contra as regras podem acabar causando.



O hoteleiro Thiago Machado, de 39 anos, por exemplo, foi uma das vítimas desse tipo de situação. Ele sofreu uma fratura no braço direito após ser atingido por um patinete conduzido na contramão, na Avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, no dia 7 de abril.



OPERADORAS

Atualmente, as duas operadoras que atuam na Região Metropolitana do Recife somam 900 patinetes em circulação. Juntas, elas ultrapassam a marca de 50 mil viagens em poucas semanas. Segundo a Whoosh, são 300 patinetes distribuídos em áreas definidas em conjunto com o poder público. Em um mês, a empresa registrou mais de 20 mil viagens.

Já a JET opera com 600 equipamentos e contabilizou, em 20 dias, 31.930 viagens realizadas por 5.860 usuários únicos.



Por outro lado, mais de 100 usuários já tiveram o seu acesso bloqueado por uso indevido do equipamento. Além disso, no último dia 17, o vereador do Recife Paulo Muniz protocolou uma ação popular que pede a suspensão temporária do serviço por conta desses problemas.



Recentemente, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) encaminhou a 18 hospitais da rede estadual formulários para o registro de atendimentos relacionados a Acidentes de Transporte Terrestre (ATT) envolvendo patinetes em circulação.

