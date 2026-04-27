Um homem morre e três ficam feridos após caminhonete capotar no Sertão

Homem de 60 anos morreu. Outros três homens de 59, 36 e 22 anos ficaram feridos, segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). Sinistro de trânsito aconteceu na PE-340, na cidade de Betânia, no Sertão

Sinistro aconteceu na PE-340, na cidade de Betânia, no Sertão (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um homem morreu e outros três ficaram feridos após um acidente de trânsito na PE-340 na cidade de Betânia, no Sertão. O caso aconteceu neste domingo (26).

O homem que faleceu tinha 60 anos, segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). Ele não teve a identidade revelada. Os outros três envolvidos no acidente têm 59, 36 e 22 anos, conforme repassou a corporação.

A PCPE também informou, por meio de nota, que o caso foi registrado por meio da Delegacia da 182ª Circunscrição, em Betânia.

“As investigações foram iniciadas e seguem até a completa elucidação do caso”, destacou o texto.

Ao Diario de Pernambuco, o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) afirmou que não foi acionado para a ocorrência.