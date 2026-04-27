Quadrilha envolvida em roubos e cárcere privado é alvo de operação com 9 mandados em 5 cidades do estado

Imagens divulgadas pela polícia mostram pessoas sendo abordadas por criminosos e levadas para dentro de um carro e de um prédio. Também é possível observar os objetos apreendidos, como joias e relógios das vítimas

Vítimafoi levada pera dentro de prédio por bandidos, que viraram alvo de operação no estado (Polícia Civil/Divulgação )

Quatro pessoas foram alvo de mandados de prisão em uma operação da Polícia Civil pernambucana, deflagrada contra um a quadrilha de roubos, receptação e cárcere privado.

A Operação The Closet (o armário, em inglês) foi realizada na sexta (24) e teve informações divulgadas nesta segunda (27).

A polícia também cumpriu cinco mandados de prisão. Todos eles foram expedidos pela Comarca de Olinda, no Grande Recife

A ação aconteceu no Recife, Itamaracá, Igarassu e Abreu e Lima, na Região Metropolitana, além de Bezerros, no Agreste.

Entre as pessoas levadas pela polícia está uma mulher.

A operação foi comandada pelo delegado Gilmar Rodrigues, Titular da Delegacia de Polícia da 26ª Circunscrição, em Rio Doce. Em Olinda.

A investigação foi iniciada em abril de 2025. Participaram das ações de prisão e de busca quarenta policiais civis.

Houve o apoio operacional da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, apontando para o envolvimento de presidiários.

Imagens divulgadas pela polícia mostram pessoas sendo abordadas por criminosos e levadas para dentro de um carro e de um prédio.

Também é possível observar os objetos apreendidos, como joias e relógios das vítimas.