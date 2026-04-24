Mais de 200 espécies reunidas na Feira de Flores de Holambra
Evento reúne uma diversidade que atende a todos os perfis de cultivadores, inclusive variedades raras, e com preços a partir de R$ 5
Publicado: 24/04/2026 às 21:08
Evento apresenta um catálogo robusto com mais de 200 espécies de plantas (DIVULGAÇÃO)
Referência nacional em botânica e paisagismo, a Feira de Flores de Holambra inicia temporada em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, e segue até o fim de maio. A edição é dedicada ao Mês das Mães e das Noivas.
A estrutura foi montada para proporcionar uma imersão no universo das flores, permitindo ao público o contato direto com a produção vinda do maior polo produtor da América Latina. O catálogo robusto tem mais de 200 espécies de plantas, oferecendo desde opções clássicas até variedades raras, com valores acessíveis a partir de R$ 5.
A feira reúne uma diversidade que atende a todos os perfis de cultivadores. Entre os destaques estão os cactos e suculentas, ideais para ambientes internos, além de flores ornamentais, plantas exóticas e as cobiçadas plantas comestíveis, como ervas fitoterápicas e temperos frescos.
Com o foco na sazonalidade de maio, o evento torna-se um ponto estratégico para quem busca presentes personalizados e soluções para decoração de casamentos e eventos sociais, unindo a qualidade técnica de Holambra à praticidade do acesso local.
SERVIÇO - Feira de Flores de Holambra – Edição Mães e Noivas
Local: Shopping Patteo Olinda (Praça de Alimentação)
Endereço: Rua Carmelita Muniz de Araújo, s/n - Casa Caiada, Olinda - PE
Variedade: Mais de 200 espécies (cactos, flores, exóticas, comestíveis e ornamentais)
Preços: Plantas a partir de R$ 5
Entrada: Gratuita