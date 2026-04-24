"Já fiz três cirurgias. Não estico totalmente o braço", contou mulher que tenta destravar pendência no INSS em mutirão no Recife

Programa Governo do Brasil na Rua esteve no bairro da Macaxeira, zona norte do Recife, e realizou mutirão de atendimento de diversos serviços na manhã desta sexta (24)

Mutirão de serviços do Governo do Brasil na Rua esteve na Macaxeira nesta sexta (CADU SILVA/DP)

O Programa Governo do Brasil na Rua esteve na Macaxeira, zona norte do Recife, realizando mutirão para destravar pendências e garantir direitos.

O mutirão acontece nesta sexta (24) e sábado (25), na Escola Técnica Estadual Miguel Batista, reunindo em um só lugar serviços como atendimentos do INSS, vacinação, acesso ao gov.br, programas habitacionais e microcrédito.

Entre as pessoas atendidas está a técnica de enfermagem Angélica dos Santos, de 43 anos, que tenta reverter a negativa de um benefício após um acidente.

“Já fiz três cirurgias. Não estico totalmente o braço e sinto muita dor. Não consigo trabalhar e tive o benefício recusado”, contou.

Ela afirma que agora tenta um novo recurso: “Eu não posso ficar parada, mas também não tenho condições de trabalhar”.

Outro caso é o de Iractão Miguel, de 55 anos, que aguarda um benefício desde o ano passado.

“Desde junho que estou tentando. Diziam pra aguardar uma visita, mas nunca veio. Vim hoje pra ver se consigo resolver”, disse.

Já o estudante Adelson Ferreira, de 58 anos, viu na ação a oportunidade de resolver uma pendência digital.

“Preciso da conta gov.br pra entrar num programa de renegociação de dívidas. Como trabalho de manhã, não conseguia ir antes. Aqui facilitou”, explicou.

Quem também buscou atendimento para para regularizar benefícios de pacientes foi a cuidadora Sônia Maria, de 57 anos.

“Os benefícios foram bloqueados há cerca de dois meses. A gente já tinha agendamento, mas veio aqui pra tentar adiantar”, relatou.

INSS concentra atendimentos

Segundo o gerente executivo do INSS Recife, Bruno Araújo, a ação reúne diversos serviços previdenciários em um só local.

“Estamos fazendo protocolos de requerimentos, benefícios por incapacidade, tirando dúvidas com educação previdenciária, entregando extratos como o CNIS e encaminhando para perícia médica e recursos”, explicou.

Ele destacou ainda que há atendimento sem agendamento.

“Temos avaliação social por demanda espontânea. Hoje e amanhã com atendimento direto, e no domingo cerca de 600 avaliações sociais já organizadas”, afirmou.

Vacinação e outros serviços também disponíveis

A ação também conta com vacinação, em especial, para os públicos prioritários.

Conforme a superintendente de imunizações da Secretaria Estadual da Saúde (SES), Magda Costa, o momento é estratégico.

“Estamos em um período de circulação de vírus respiratórios, então é importante atualizar a caderneta, principalmente de crianças, idosos e gestantes”, disse.

União

A governadora Raquel Lyra ressaltou a importância da parceria entre os entes públicos, durante o lançamento da ação.

“O que nos une aqui não é bandeira partidária, é a necessidade de atender a população que mais precisa”, afirmou.

Já o ministro Guilherme Boulos destacou o objetivo da ação.

“A ideia é levar o governo até o povo, principalmente nas periferias, garantindo acesso direto aos serviços”, disse.

