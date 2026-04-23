Mais de 360 caranguejos apreendidos em mercado no Recife são soltos em mangue no Litoral Sul do estado

Segundo a CPRH, foi constatada a comercialização em período proibido, o chamado "defeso". Comerciantes foram levados para delegacia e vão pagar multa

Caranguejos são devolvidos à natureza (Foto: CPRH)

Trezentos e sessenta e quatro caranguejos foram soltos, nesta quinta (23), em uma ação da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) realizada em uma área de mangue no Litoral Sul do estado.

Os animais foram apreendidos, durante fiscalização no Mercado Público de Afogados, Zona Oeste do Recife, na tarde de quarta (22).

Segundo a CPRH, foi constatada a comercialização em período proibido, o chamado “defeso”.

Conforme portaria conjunta Nº 45/2026 do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) e Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), de 17a 22 de abril ficou proibido caçar, comprar e vender o caranguejo-uçá, sem a declaração de estoque ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), por se tratar de época de reprodução da espécie.

Além da apreensão dos crustáceos, a operação, feita com a Polícia Civil, resultou em multa no valor de R$ 19.350 para os comerciantes, que foram levados para a delegacia.

Dos 364 caranguejos, 341 eram machos e 23 fêmeas, muitos com sinal de uso de armadilha predatória, o que também é proibido pelo MPA.

De acordo com o gerente da Unidade de Gestão de Fauna da CPRH, Iran Vasconcelos, no caso das fêmeas a comercialização não é permitida, mesmo fora do período de defeso. Para a soltura, foi realizada a limpeza dos animais e a retirada dos resquícios de armadilhas para eles retornarem ao mangue em condições propícias para cumprir o ciclo natural da espécie.

Portaria

A portaria do MPA/MMA determina períodos, que vão de janeiro a abril, com proibição para a caça, compra e venda do caranguejo-uçá em 2026. Em janeiro, a fase foi do dia 18 ao dia 23; no mês de fevereiro foi do dia 1º ao dia 6 e do dia 17 ao dia 22; já em março foi de 3 a 8 e de 18 ao dia 23; e agora, em abril, do dia 17 ao dia 22, quando a espécie entra na última fase reprodutiva deste ano. A preservação do caranguejo-uçá é fundamental para a preservação dos manguezais, pois ele contribui para a oxigenação do solo, limpeza natural do ambiente e o desenvolvimento da biodiversidade local.

