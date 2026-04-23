Mãe e padrasto são presos por torturar criança de 3 anos em Ipojuca, Grande Recife
Segundo delegada de Ipojuca, o padrasto jogava água fervendo na boca da criança de 3 anos; casal foi preso na última segunda (20)
Publicado: 23/04/2026 às 14:54
Sede da Delegacia de Ipojuca (REPRODUÇÃO/GOOGLE STREET VIEW)
A mãe e o padrasto foram presos acusados de torturar uma criança de 3 anos, na última segunda-feira (20), em Ipojuca, Região Metropolitana do Recife.
A informação foi confirmada pela Polícia Civil, por nota oficial:
“A Polícia Civil de Pernambuco informa que cumpriu mandados de prisão, por meio da Delegacia da 42ª Circunscrição - Ipojuca, no dia 20 de abril, em desfavor de um homem de 40 anos e uma mulher de 28 anos, em decorrência do crime de tortura. Após a realização dos procedimentos cabíveis, os suspeitos ficaram à disposição da Justiça.”
Conforme a delegada Letícia Gomes, a criança chegou à UPA de Camela com uma ferida exposta na perna, “que não sarava nunca”.
A mãe alegou que se tratava de um acidente no futebol da escola. Mas as marcas de outras feridas passaram a chamar a atenção.
Ele foi encaminhado para atendimento no Imip. Depressivo, chorou na frente da enfermeira e contou que estava sendo agredido em casa.
O Conselho Tutelar foi acionado.
“O menino tinha uma ferida na perna e febre, o que foi aprofundando a investigação clínica. Descobriram bolhas na boca”, adiantou a delegada.
“Ele disse que o pai (padrasto) tinha jogado água quente na boca dele”.
A perícia confirmou a queimadura.