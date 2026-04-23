Alemão morre após passar mal durante mergulho em Fernando de Noronha

Por meio de nota divulgada nesta quinta (23), a Superintendência de Saúde do arquipélago informou que o visitante havia chegado à ilha no mesmo dia, por meio de embarcação, e realizava mergulho em profundidade quando sofreu um desmaio subaquático

Hospital São Lucas, em Fernando de Noronha (Foto: SES-PE)

Um alemão de 32 anos morreu depois de passar mal em Fernando de Noronha.

Segundo a administração da ilha, o estrangeiro, identificado como Lukas Wehage, foi vítima de afogamento durante um mergulho na Praia do Porto, na quarta (22), em mais um caso de óbito em decorrência dessa atividade.

Ele estava na ilha para uma expedição científica sobre invertebrados marinhos. A meta era coletar plâncton e organismos do fundo do mar.

As atividades aconteceriam em áreas como Sueste, Porto, Ponta da Sapata e pontos de mergulho da ilha.

O que diz a Administração

Por meio de nota divulgada nesta quinta (23), a Superintendência de Saúde do arquipélago informou que o visitante havia chegado à ilha no mesmo dia, por meio de embarcação, e realizava mergulho em profundidade quando sofreu um desmaio subaquático.

Ao notar a ausência do companheiro na superfície, o outro mergulhador iniciou imediatamente pedido de socorro.

A vítima foi localizada e resgatada por um mergulhador que se encontrava nas proximidades, com o apoio de outra embarcação presente no local.

As equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já se encontravam na Praia do Porto no momento em que a vítima foi levada para a faixa de areia.

Procedimentos

A Administração de Noronha disse, ainda, que o paciente foi recebido pelas equipes de resgate em parada cardiorrespiratória, sendo prontamente iniciadas manobras de reanimação ainda no local.



Em seguida, a vítima foi encaminhada à unidade hospitalar, onde tiveram continuidade os esforços de reanimação.

“Apesar de todas as medidas adotadas pelas equipes de saúde e resgate, o paciente não apresentou resposta e evoluiu a óbito”, acrescentou.

Na nota, o o Hospital São Lucas disse que foi prestada toda a assistência necessária aos acompanhantes da vítima, bem como realizados os procedimentos legais cabíveis, incluindo o encaminhamento do corpo ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Pernambuco.

A Administração da ilha informou também que se solidariza com familiares e amigos "neste momento de profunda tristeza."