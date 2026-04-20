Apac renova alerta de chuva para o Grande Recife e outras regiões; veja previsão
O aviso meteorológico é válido até esta terça-feira (21)
Publicado: 20/04/2026 às 17:39
Parque de Esculturas Francisco Brennand, no Recife (Rafael Vieira/DP Foto)
A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou, na tarde desta segunda-feira (20), o alerta de chuva para a maior parte do estado.
A previsão indica continuidade da chuva com intensidade moderada durante a noite desta segunda e a madrugada e manhã de terça-feira (21) nas regiões abaixo:
- Mata Norte
- Região Metropolitana do Recife
- Mata Sul
- Agreste
Para Fernando de Noronha, está prevista continuidade de chuva com intensidade moderada a forte.
Nas últimas 12 horas, os maiores acumulados de chuva foram registrados nas seguintes cidades:
- Vicência - 105,6 mm
- São Vicente Férrer - 69,8
- Ferreiros - 53,6 mm
- Salgadinho - 48,4 mm
- Orobó - 35,49 mm
- Buenos Aires - 35,4 mm
- Cachoeirinha - 34,67 mm
Os dados foram coletados às 17h24*