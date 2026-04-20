Apac renova alerta de chuva para o Grande Recife e outras regiões; veja previsão

O aviso meteorológico é válido até esta terça-feira (21)

Diario de Pernambuco

Publicado: 20/04/2026 às 17:39

Parque de Esculturas Francisco Brennand, no Recife (Rafael Vieira/DP Foto)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou, na tarde desta segunda-feira (20), o alerta de chuva para a maior parte do estado.

A previsão indica continuidade da chuva com intensidade moderada durante a noite desta segunda e a madrugada e manhã de terça-feira (21) nas regiões abaixo:

  • Mata Norte
  • Região Metropolitana do Recife
  • Mata Sul
  • Agreste

Para Fernando de Noronha, está prevista continuidade de chuva com intensidade moderada a forte.

Nas últimas 12 horas, os maiores acumulados de chuva foram registrados nas seguintes cidades:

  • Vicência - 105,6 mm
  • São Vicente Férrer - 69,8
  • Ferreiros - 53,6 mm
  • Salgadinho - 48,4 mm 
  • Orobó - 35,49 mm
  • Buenos Aires - 35,4 mm
  • Cachoeirinha - 34,67 mm

Os dados foram coletados às 17h24*

