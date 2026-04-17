Compaz na Zona Oeste do Recife recebe mural com imagem de Ariano Suassuna

Mural está localizado no Compaz Ariano Suassuna (Foto: Marina Torres/DP Foto)

O escritor Ariano Suassuna agora está representado em um mural localizado no Centro Comunitário da Paz (Compaz) que leva o nome do escritor, no Cordeiro, Zona Oeste do Recife. A pintura foi entregue nesta sexta-feira (17).

Intitulada “O Sonho e o Riso - Um Retrato Armorial de Ariano Suassuna”, a obra propõe uma releitura contemporânea do Movimento Armorial, criado pelo escritor. De acordo com a proposta, o mural busca transportar elementos da estética armorial, tradicionalmente associados a traços rústicos e ao preto e branco das gravuras populares, para a linguagem urbana do graffiti, incorporando cor, escala e realismo.

A obra é assinada pelo artista Julio Cesar, com assistência de Edson Bizarro, e pretende inserir a imagem de Suassuna no espaço público. O título faz referência a dois aspectos recorrentes na produção do escritor: o imaginário poético e o humor popular nordestino.

“O Compaz é um espaço de encontro, cidadania e cultura. Esse mural reforça o papel da arte como instrumento de pertencimento e transformação social, conectando a população com a nossa identidade cultural”, afirma o secretário de Cidadania e Cultura de Paz, Rafael Arruda.

O artista responsável pelo mural destaca a intenção de aproximar a obra do escritor do cotidiano das pessoas. “A ideia foi trazer o universo armorial para a rua, com uma linguagem atual, sem perder a essência. É uma homenagem que busca aproximar Ariano das pessoas, fazendo com que sua obra continue viva no cotidiano”, diz Julio Cesar.

A iniciativa surgiu de um convênio entre a Prefeitura do Recife e a empresa Axia Energia.