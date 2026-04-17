Abertas as inscrições para seleção da Jucepe com salários de até R$ 5.200

Os candidatos têm até a próxima quarta-feira (17) para fazer as inscrições para seleção simplificada da Jucepe; confira o número de vagas, carga horária e salários por função

Sede da Jucepe (Divulgação/Jucepe)

Foram abertas nesta sexta-feira (17), as inscrições para o processo de seleção pública simplificada da Junta Comercial do Estado de Pernambuco (Jucepe).

São 40 vagas distribuídas em quatro funções, com salários que variam de R$ 4.268,00 a R$ 5.200,00, e 40 horas semanais de trabalho.

Os contratos terão validade de 12 meses, podendo ser renovados por igual período.

Os interessados terão até o final da próxima quarta-feira (22) para efetuarem as suas inscrições pelo site do Instituto AOCP.

O edital de abertura e todas as etapas deste processo seletivo simplificado pode ser acessado no site da Secretaria de Administração.

Confira os cargos, número de vagas, regime, carga horária e os salários da seleção simplificada da Jucepe:

Analista de Registro Empresarial

35 vagas

Diarista

40 horas semanais

R$ 4.268,00 (quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais)

Analista em Tecnologia da Informação

3 vagas

Diarista

40 horas semanais

R$ 4.268,00 (quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais)

Engenheiro Civil

1 vaga

Diarista

40 horas semanais

R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais)

Arquiteto

1 vaga

Diarista

40 horas semanais

R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais)