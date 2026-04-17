Abertas as inscrições para seleção da Jucepe com salários de até R$ 5.200
Os candidatos têm até a próxima quarta-feira (17) para fazer as inscrições para seleção simplificada da Jucepe; confira o número de vagas, carga horária e salários por função
Publicado: 17/04/2026 às 14:36
Sede da Jucepe (Divulgação/Jucepe)
Foram abertas nesta sexta-feira (17), as inscrições para o processo de seleção pública simplificada da Junta Comercial do Estado de Pernambuco (Jucepe).
São 40 vagas distribuídas em quatro funções, com salários que variam de R$ 4.268,00 a R$ 5.200,00, e 40 horas semanais de trabalho.
Os contratos terão validade de 12 meses, podendo ser renovados por igual período.
Os interessados terão até o final da próxima quarta-feira (22) para efetuarem as suas inscrições pelo site do Instituto AOCP.
O edital de abertura e todas as etapas deste processo seletivo simplificado pode ser acessado no site da Secretaria de Administração.
Confira os cargos, número de vagas, regime, carga horária e os salários da seleção simplificada da Jucepe:
Analista de Registro Empresarial
35 vagas
Diarista
40 horas semanais
R$ 4.268,00 (quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais)
Analista em Tecnologia da Informação
3 vagas
Diarista
40 horas semanais
R$ 4.268,00 (quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais)
Engenheiro Civil
1 vaga
Diarista
40 horas semanais
R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais)
Arquiteto
1 vaga
Diarista
40 horas semanais
R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais)