Olinda anuncia esquema dos serviços municipais para o feriadão de Tiradentes

Além do feriado de Tiradentes, na terça (21), a Prefeitura de Olinda decretou ponto facultativo para os servidores municipais na segunda-feira

Prefeitura de Olinda reconheceu perante ao MPPE a necessidade de recuperação do Riacho do Varadouro (DIVULGAÇÃO/PMO)

A Prefeitura de Olinda divulgou o esquema de funcionamento dos serviços públicos municipais para o feriadão: o ponto facultativo da segunda-feira (20) e o feriado de Tiradentes na terça (21).

Durante o período, alguns serviços terão funcionamento especial na cidade.

Confira:

Órgãos municipais

Não haverá expediente nas repartições públicas da Prefeitura de Olinda na segunda-feira (20) e na terça-feira (21), incluindo as escolas da rede municipal de ensino.

Saúde

Os serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente, em regime de plantão 24 horas, no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Peixinhos e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Doce.

Mercados públicos

Na segunda-feira (20), os mercados públicos funcionam das 6h às 18h. Já na terça-feira (21), o funcionamento será em horário reduzido, das 6h às 12h.

Coleta de lixo

No domingo, a coleta opera com 20% da capacidade, com reforço na varrição da Orla e do Sítio Histórico.

Já na segunda-feira (20) e na terça-feira (21), a coleta domiciliar será realizada normalmente, com 100% do funcionamento.

Ciclofaixa de Lazer e Turismo

A ciclofaixa funcionará no domingo e também na terça-feira (21), das 7h às 16h, garantindo opção de lazer e mobilidade para moradores e visitantes durante o feriado.

