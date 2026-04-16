Incêndio volta a atingir galpão em Caruaru um mês após fogo de grandes proporções

Incêndio atinge galpão em Caruaru (Foto: Reprodução/TV Pernambuco)

Um novo incêndio foi registrado no início da noite desta quinta-feira (16) em um galpão de uma distribuidora de alimentos localizado na Avenida José Rodrigues de Jesus, no bairro Indianópolis, em Caruaru, no Agreste. O imóvel faz parte de um conjunto de quatro galpões vizinhos que já haviam sido atingidos por um grande incêndio no mês passado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 18h20 e conseguiu controlar as chamas ainda durante a noite. Até a última atualização, não havia confirmação de feridos nem detalhes sobre as causas do fogo.

Outro incêndio

O caso ocorre cerca de um mês após um incêndio de grandes proporções atingir os mesmos galpões, no dia 12 de março. Na ocasião, o fogo começou no depósito de uma loja de utilidades e se espalhou rapidamente para estabelecimentos vizinhos.

Na época, mais de 60 bombeiros atuaram na operação anterior. As equipes montaram linhas de combate para tentar conter as chamas, que acabaram atingindo, além da loja de utilidades, outros três galpões, entre eles, estruturas ocupadas por uma vidraçaria, uma marcenaria e a própria distribuidora de alimentos.

Durante o incêndio registrado em março, ninguém ficou ferido. Por segurança, um motel localizado nos fundos do terreno precisou ser evacuado enquanto os bombeiros trabalhavam no controle do fogo.

Ainda segundo a corporação, a estrutura dos prédios foi comprometida pelas chamas, com risco de colapso em razão dos danos causados.