Homem é preso após entrar na casa da ex e fazer ameaças com revólver

O fato foi registrado por pessoas que estavam na residência, localizada na Iputinga. Na ação, o home também ameaçou o filho da ex-companheira, alegando que não entendia o fim do relacionamento, que durou cerca de um ano

Homem foi preso na Iputinga, no Recife, depois de ameaçar a ex- mulher com revólver (Redes Sociais )

Um homem foi preso na Zona Oeste do Recife depois de entrar na casa da ex-mulher e fazer ameaças com um revólver.

O fato foi registrado por pessoas que estavam na residência, localizada na Iputinga.

Na ação, o home também ameaçou o filho da ex-companheira, alegando que não entendia o fim do relacionamento, que durou cerca de um ano.

Nas gravações, o homem exibe a arma e diz que estava fazendo um alerta para a família da ex;

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão, por meio da Delegacia do Cordeiro, na manhã desta quarta-feira (15), em desfavor de um homem de 29 anos.

“Ele foi capturado em uma residência, no bairro da Iputinga e tinha mandado de prisão em aberto contra ele pelos crimes de ameaça e ameaça por violência doméstica. Após realização dos procedimentos cabíveis, ele ficou à disposição da justiça” acrescentou.