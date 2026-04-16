Suspeito de agredir mulher em carro é abordado e foge mesmo com PM apontando arma em rua no Recife

As imagens foram captadas na terça (14), na rua Conde de Irajá, em frente da Igreja Batista, no bairro da Torre, na Zona Oeste do Recife

Homem fugiu de abordagem da PM, mesmo com policial apontando arma no meio da rua no Recife (Redes sociais )

Um suspeito de agredir a companheira e fazer ameaças dentro de um carro, na Torre, na Zona Oeste do Recife, foi flagrado fugindo de uma abordagem da Polícia Militar de Pernambuco.

As imagens foram captadas na terça (14), na rua Conde de Irajá, em frente da Igreja Batista, no bairro da Torre.



Nas imagens, é possível acompanhar o momento em que os policiais abordam e prendem um homem.

Ele se esquiva e, em seguida, sai andando rápido com as mãos levantadas.

Em segundos, foge correndo, entre os carros, mesmo com o policial apontando a arma.

O que diz a PM

Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou que foi acionada e enviou equipes do 13º BPM para a ocorrência.

O fato começou durante patrulhamento pela Avenida Rui Barbosa. Populares relataram que uma mulher estaria sendo levada contra a sua vontade por um condutor, em um veículo que seguiu em direção ao bairro da Torre, no Recife.

“De imediato, a equipe iniciou diligências e conseguiu localizar e interceptar o automóvel. A abordagem foi realizada de forma técnica e segura, não sendo identificada a presença de materiais ilícitos”, disse nota.

Ainda segundo a PM, o motorista abandonou o veículo e fugiu a pé do local, em sentido contrário ao fluxo da via.

“A Polícia Militar ressalta que a atuação ocorreu de maneira proporcional à situação apresentada, priorizando a preservação da integridade das pessoas envolvidas. A mulher e seus filhos foram conduzidos à delegacia”, acrescentou.

