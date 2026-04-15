Homem é detido suspeito de cometer zoofilia em Jaboatão

Homem foi levado para delegacia para depor (Foto: Reprodução/Instagram)

Um homem de 52 anos foi detido suspeito de praticar o crime de zoofilia contra uma égua no bairro do Socorro, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, nesta quarta-feira (15). Imagens da ação foram compartilhadas nas redes sociais e geraram revolta nos comentários.

O caso foi levado para as autoridades policiais pelo ativista Douglas Brito, que recebeu uma denúncia anônima. Ele foi orientado a registrar um Boletim de Ocorrência do crime, que aconteceu há pelo menos dois dias.

Agentes das polícias Civil e Militar estiveram na residência do suspeito e o conduziram até a Delegacia de Polícia do Meio Ambiente (DEPOMA), em Tejipió, no Recife. No entanto, ele não foi preso em flagrante pois o crime aconteceu dias antes.

“O cavalo não é dele. E, diante de muito tempo de convivência, um animal de rua como essa égua não ter reagido, não ter mordido, a gente chegou ao entendimento de que ele fazia isso sempre. Então, ela ganhou a confiança dele”, afirmou o ativista ao Diario.

Ainda de acordo com ele, a família do suspeito explicou que as práticas são recorrentes e que em 2004 ele passou por um atendimento psicológico para analisar o caso. No entanto, o homem teria continuado com a mesma prática, principalmente com animais de grande porte.

Em outra ocasião, o suspeito teria tentado cometer zoofilia contra uma cadela comunitária ao levá-la para um dos quartos da casa onde mora, mas foi impedido por outro familiar.

“Já estamos acompanhando o caso de perto e em contato direto com familiares do envolvido, que inclusive reside com pessoas idosas e é um paciente psiquiátrico. Por isso, é fundamental agir com equilíbrio e consciência, sem qualquer tipo de atitude precipitada”, publicou o ativista Douglas nos stories do Instagram.

Ainda de acordo com ele, informações preliminares indicam que a égua vítima da violência não pertence ao suspeito. “Precisamos identificar onde ela está para garantir sua proteção e cuidado. Portanto, reforço o pedido: mantenham a calma, confiem no trabalho que está sendo feito e nos ajudem a resolver esse caso da forma certa, com justiça e responsabilidade”, escreveu.

A zoofilia se enquadra nesse artigo porque envolve violência e exploração do animal. Para animais em geral, com detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. Para cães e gatos (após alteração da Lei nº 14.064/2020) a pena aumenta para reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição de guarda.

