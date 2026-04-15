Vídeo mostra mulheres brigando no Shopping Carpina, na Mata Norte de Pernambuco

Segundo informações extraoficiais, as mulheres estariam brigando devido uma traição envolvendo um homem casado

Mulheres brigam em shopping da Zona da Mata (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

Uma briga envolvendo duas mulheres dentro do Shopping Carpina, localizado às margens da PE-041, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, foi registrada nesta segunda-feira (13) por pessoas que transitavam pelo estabelecimento comercial.

Nas imagens que circulam em redes sociais, é possível ver algumas pessoas tentando separar as duas mulheres, enquanto outros apenas assistem à confusão. Também é possível observar que ambas tentam agarrar o cabelo da outra.

Segundo informações extraoficiais, a confusão teria sido motivada por causa de uma suposta traição envolvendo um homem casado.

Durante as filmagens do desentendimento, uma das envolvidas grita acusando a outra de ter mantido relações amorosas com o homem.

Por meio de nota, a administração do Shopping Carpina informou que a equipe de segurança “agiu prontamente” para conter a briga, garantindo a integridade física de todos.

“Reiteramos que o shopping é um ambiente familiar e que não compactuamos com qualquer forma de violência e desrespeito com o próximo”, finalizou a nota do Shopping Carpina.

