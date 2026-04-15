Trecho de rua desaba dentro de canal em Paulista, assuntando moradores

Fato aconteceu na madrugada desta quarta (15), em Pau Amarelo. Via tem várias casa e dos prédios. Por pouco, um carro não caiu na água

Placas de concreto de rua desabaram dentro de canal em Paulista (Redes Sociais )

Os moradores de Pau Amarelo, em Paulista, no Grande Recife, levaram um susto, nesta quarta (15) de madrugada.

Um trecho da Rua Raul Batista dos Santos desabou sobre um canal que corta o bairro.

Por volta das 1h30, duas placas de concreto cederam e caíram dentro da água.

O fato foi registrado por câmeras de segurança.

Um carro de um dos moradores, por muito pouco, não caiu no canal também.

A rua tem várias casas e dois prédios.

A comunidade informou que as placas de concreto, colocadas há cerca de 30 anos, estavam dando sinais de que iriam ceder.



O que diz a prefeitura

Por meio de nota, a Prefeitura de Paulista informou que tomou conhecimento do afundamento e colapso de uma placa de concreto na Rua Raul Batista dos Santos, no bairro de Pau Amarelo, ocorrido na madrugada desta quarta-feira (15).

Ainda segundo a prefeitura, equipes da Secretaria de Infraestrutura, em conjunto com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, já foram acionadas e realizarão vistoria técnica no local para identificar as causas do problema, avaliar as condições estruturais das demais placas existentes na via e adotar as medidas emergenciais necessárias para garantir a segurança dos moradores.

"A intervenção inicial prevê o isolamento da área afetada e a definição do plano de recuperação da via, com prioridade para restabelecer o acesso de veículos e pedestres com a maior brevidade possível. A gestão municipal segue acompanhando a situação e reforça que quaisquer riscos adicionais serão tratados com prioridade absoluta", acrescentou.