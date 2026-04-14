Atualização do Inmet prevê chuva intensa para mais de 100 municípios de Pernambuco
Inmet atualizou, na manhã desta terça-feira (14), previsão para Pernambuco com risco de chuva intensa em boa parte do estado
Publicado: 14/04/2026 às 11:14
Chuva no Recife (Ricardo Novelino/DP)
A Região Metropolitana, as zonas da mata Norte e Sul, além de parte do Agreste de Pernambuco, estão com bandeira amarela, ou risco de Perigo Potencial de chuvas intensas.
É o que prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que na manhã desta terça-feira (14) atualizou a sua previsão para o estado.
A bandeira amarela indica a possibilidade de chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia.
A previsão do Inmet engloba toda a Região Metropolitana, Zona da Mata Norte e Sul, e quase todo o Agreste, abrangendo 108 municípios pernambucanos.
O alerta, publicado no começo da manhã, tem validade até o fim da noite desta terça.
Confira os municípios com risco de chuva intensa em Pernambuco:
Abreu e Lima
Agrestina
Água Preta
Aliança
Altinho
Amaraji
Angelim
Araçoiaba
Barra de Guabiraba
Barreiros
Belém de Maria
Bezerros
Bom Conselho
Bom Jardim
Bonito
Brejão
Buenos Aires
Cabo de Santo Agostinho
Cachoeirinha
Calçado
Camaragibe
Camocim de São Félix
Camutanga
Canhotinho
Carpina
Caruaru
Casinhas
Catende
Chã de Alegria
Chã Grande
Condado
Correntes
Cortês
Cumaru
Cupira
Escada
Feira Nova
Ferreiros
Frei Miguelinho
Gameleira
Garanhuns
Glória do Goitá
Goiana
Gravatá
Ibirajuba
Igarassu
Ilha de Itamaracá
Ipojuca
Itambé
Itapissuma
Itaquitinga
Jaboatão dos Guararapes
Jaqueira
João Alfredo
Joaquim Nabuco
Jucati
Jupi
Jurema
Lagoa de Itaenga
Lagoa do Carro
Lagoa do Ouro
Lagoa dos Gatos
Lajedo
Limoeiro
Macaparana
Machados
Maraial
Moreno
Nazaré da Mata
Olinda
Orobó
Palmares
Palmeirina
Panelas
Passira
Paudalho
Paulista
Pombos
Primavera
Quipapá
Recife
Riacho das Almas
Ribeirão
Rio Formoso
Sairé
Salgadinho
Santa Maria do Cambucá
São Benedito do Sul
São Bento do Una
São Caitano
São João
São Joaquim do Monte
São José da Coroa Grande
São Lourenço da Mata
São Vicente Férrer
Sirinhaém
Surubim
Tacaimbó
Tamandaré
Terezinha
Timbaúba
Toritama
Tracunhaém
Vertente do Lério
Vertentes
Vicência
Vitória de Santo Antão
Xexéu