Atualização do Inmet prevê chuva intensa para mais de 100 municípios de Pernambuco

Inmet atualizou, na manhã desta terça-feira (14), previsão para Pernambuco com risco de chuva intensa em boa parte do estado

Chuva no Recife (Ricardo Novelino/DP)

A Região Metropolitana, as zonas da mata Norte e Sul, além de parte do Agreste de Pernambuco, estão com bandeira amarela, ou risco de Perigo Potencial de chuvas intensas.

É o que prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que na manhã desta terça-feira (14) atualizou a sua previsão para o estado.

A bandeira amarela indica a possibilidade de chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia.

A previsão do Inmet engloba toda a Região Metropolitana, Zona da Mata Norte e Sul, e quase todo o Agreste, abrangendo 108 municípios pernambucanos.

O alerta, publicado no começo da manhã, tem validade até o fim da noite desta terça.



Confira os municípios com risco de chuva intensa em Pernambuco:



Abreu e Lima

Agrestina

Água Preta

Aliança

Altinho

Amaraji

Angelim

Araçoiaba

Barra de Guabiraba

Barreiros

Belém de Maria

Bezerros

Bom Conselho

Bom Jardim

Bonito

Brejão

Buenos Aires

Cabo de Santo Agostinho

Cachoeirinha

Calçado

Camaragibe

Camocim de São Félix

Camutanga

Canhotinho

Carpina

Caruaru

Casinhas

Catende

Chã de Alegria

Chã Grande

Condado

Correntes

Cortês

Cumaru

Cupira

Escada

Feira Nova

Ferreiros

Frei Miguelinho

Gameleira

Garanhuns

Glória do Goitá

Goiana

Gravatá

Ibirajuba

Igarassu

Ilha de Itamaracá

Ipojuca

Itambé

Itapissuma

Itaquitinga

Jaboatão dos Guararapes

Jaqueira

João Alfredo

Joaquim Nabuco

Jucati

Jupi

Jurema

Lagoa de Itaenga

Lagoa do Carro

Lagoa do Ouro

Lagoa dos Gatos

Lajedo

Limoeiro

Macaparana

Machados

Maraial

Moreno

Nazaré da Mata

Olinda

Orobó

Palmares

Palmeirina

Panelas

Passira

Paudalho

Paulista

Pombos

Primavera

Quipapá

Recife

Riacho das Almas

Ribeirão

Rio Formoso

Sairé

Salgadinho

Santa Maria do Cambucá

São Benedito do Sul

São Bento do Una

São Caitano

São João

São Joaquim do Monte

São José da Coroa Grande

São Lourenço da Mata

São Vicente Férrer

Sirinhaém

Surubim

Tacaimbó

Tamandaré

Terezinha

Timbaúba

Toritama

Tracunhaém

Vertente do Lério

Vertentes

Vicência

Vitória de Santo Antão

Xexéu