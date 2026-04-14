Queda de árvore deixa rua interditada nas Graças, zona norte do Recife
A queda da árvore ocorreu na manhã desta terça-feira (14), na Rua Joaquim Nabuco, no bairro das Graças, zona norte do Recife
Publicado: 14/04/2026 às 09:10
Árvore caiu e deixou Rua Joaquim Nabuco, nas Graças, interditada (REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS)
Uma árvore de grande porte caiu na Rua Joaquim Nabuco, no bairro das Graças, na zona norte do Recife, na manhã desta terça-feira (14), atingindo um ônibus.
Por conta da queda, a via ficou totalmente interditada.
Segundo a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb), uma equipe foi acionada para atender a ocorrência e realizar a remoção da árvore.
A rua foi interditada após a queda. A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) enviou agentes ao local para orientar o fluxo de veículos e montou um desvio na Rua das Creoulas.
Por meio de nota, o Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) informou que o ônibus atingido estava parado para embarque de passageiros quando foi alcançado pela árvore.
Durante a queda, a rede de energia elétrica foi atingida, deixando ruas do bairro sem luz. Segundo a Neoenergia, equipes foram enviadas ao local para avaliar os danos e restabelecer o fornecimento.