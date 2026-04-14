MPPE investiga irregularidades no processo seletivo da UPE para Polo Tabira, no Sertão de Pernambuco
Portaria publicada no Diário Oficial do MPPE instaura Procedimento Administrativo para investigar irregularidades no processo da UPE: primeiro colocado para o Polo Tabira não é chamado para assumir cargo
Publicado: 14/04/2026 às 09:00
Reitoria da Universidade de Pernambuco (UPE) (Divulgação/UPE)
O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) vai investigar supostas irregularidades no processo seletivo simplificado para Assistente à Docência do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) executado pela Universidade de Pernambuco (UPE).
Conforme portaria publicada no Diário Oficial do MPPE desta segunda-feira (13), Pedro José Soares de Souza foi classificado em primeiro lugar no processo seletivo para o Polo Tabira.
No entanto, ele não foi designado para assumir o cargo sob alegação de suposta ausência de demanda por profissionais, por parte da coordenação da unidade da UPE. “Mesmo que inexistente qualquer evidência documental deste fato”, diz a portaria do MPPE.
Ela descreve também “as alegações de que a coordenação do polo (de Tabira) atua de forma discricionária e pessoal, possuindo histórico de preterição de candidatos aprovados em favor de classificações inferiores”.
Assim como relata “que até a presente data não houve resposta resolutiva por parte da Reitoria da UPE aos ofícios anteriormente expedidos por esta Promotoria (Ofício nº 02782.000.968/2025-0001)”.
Diante destes fatos, a portaria do Ministério Público instatura um Procedimento Administrativo com a responsabilização dos envolvidos, dando um prazo de 20 dias para que a UPE se pronuncie a respeito das denúncias.