Apac: com Estado de Alerta válido, confira onde mais choveu em Pernambuco
Região Metropolitana e zonas da mata Norte e Sul de Pernambuco têm previsão de chuva com pancadas de moderada a forte, conforme a Apac
Publicado: 13/04/2026 às 07:41
Chuva no Recife (DP)
Com alerta válido de Estado de Alerta da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a segunda-feira (13) começou com pouca chuva na Região Metropolitana do Recife e zonas da mata Norte e Sul.
As três regiões do estado foram incluídas no último aviso meteorológico emitido pela Apac, às 14h do domingo e válido até as 18h desta segunda, com previsão de pancadas de chuva de moderada a forte.
O alerta inclui também o Agreste, com risco de chuva moderada.
O Recife foi onde mais choveu nas últimas 24 horas, com volume superior a 60mm, seguido de Itapissuma e Itamaracá, na faixa dos 50mm, ambas também na Região Metropolitana.
Confira onde mais choveu nas últimas 24 horas:
Recife | 63,97 mm
Itapissuma | 58 mm
Ilha de Itamaracá
Olinda | 49,31 mm
Camaragibe | 49,11 mm
Abreu e Lima | 46,4 mm
Igarassu | 43,51 mm