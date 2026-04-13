Apac: com Estado de Alerta válido, confira onde mais choveu em Pernambuco

Região Metropolitana e zonas da mata Norte e Sul de Pernambuco têm previsão de chuva com pancadas de moderada a forte, conforme a Apac

Chuva no Recife (DP)

Com alerta válido de Estado de Alerta da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a segunda-feira (13) começou com pouca chuva na Região Metropolitana do Recife e zonas da mata Norte e Sul.

As três regiões do estado foram incluídas no último aviso meteorológico emitido pela Apac, às 14h do domingo e válido até as 18h desta segunda, com previsão de pancadas de chuva de moderada a forte.



O alerta inclui também o Agreste, com risco de chuva moderada.



O Recife foi onde mais choveu nas últimas 24 horas, com volume superior a 60mm, seguido de Itapissuma e Itamaracá, na faixa dos 50mm, ambas também na Região Metropolitana.

Confira onde mais choveu nas últimas 24 horas:

Recife | 63,97 mm

Itapissuma | 58 mm

Ilha de Itamaracá

Olinda | 49,31 mm

Camaragibe | 49,11 mm

Abreu e Lima | 46,4 mm

Igarassu | 43,51 mm