Caruaru abre inscrição para processo seletivo com 345 vagas e salários de até R$ 8.472,00

Inscrição para o processo seletivo com 345 vagas da Prefeitura de Caruaru pode ser feita até o dia 24 de abril

Prefeitura de Caruaru. (Divulgação)

A Prefeitura de Caruaru publicou edital do Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de 345 profissionais para a Secretaria Municipal de Saúde, com atuação no âmbito da Atenção Primária.

As inscrições, que foram abertas nesta quinta-feira (9) e vão até o dia 24 de abril, deverão ser feitas, exclusivamente, pelo site da prefeitura.

Os salários variam de R$ 1.621,00 a R$ 8.472,00, dependendo da função e carga horária.

As vagas do processo seletivo são destinadas para as seguintes funções:



Assistente Social, Auxiliar de Saúde Bucal, Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapia, Nutricionista, Fonoaudiólogo, Profissional de Educação Física, Psicólogo, Sanitarista e Técnico de Enfermagem.

Conforme o edital publicado no Diário Oficial de Caruaru da quarta-feira (8), a contratação temporária terá validade de 12 meses, podendo ser renovada pelo mesmo período.

