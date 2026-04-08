Garota de 12 anos e padrasto são mortos a tiros dentro de casa em Jataúba, no Agreste

O crime aconteceu na noite de terça (7), em uma residência localizada na Rua José Cupertino de Melo, no bairro Boa Vista. Menina ainda foi levada para o HR, no Recife, mas não resistiu

Armas e drogas foram aprendidas na casa de homem assassinado em Timbaúba, no Agreste (PMPE/Divulgação )

Uma garota de 12 anos foi assassinada em Jataúba, no Agreste pernambucano. Na mesma ação, criminosos executaram o padrasto dela.

O crime aconteceu na noite de terça (7), em uma residência localizada na Rua José Cupertino de Melo, no bairro Boa Vista.

A garota, que não terá o nome divulgado em respeito ao estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), levou três tiros na cabeça e nas pernas.

Ela chegou a ser levada para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, na área central do Recife, mas morreu, segundo nota divulgada nesta quarta (8) pela unidade.

O homem assassinado foi identificado como José Iranildo. Ele teria passagens anteriores pela polícia por tráfico de drogas.

Segundo informações repassadas por moradores da cidade, homens armados invadiram a casa para executar o padrasto da menina, que foi assassinado na hora.

O que diz a Polícia

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou o caso por meio da 17ª Delegacia Seccional de Santa Cruz do Capibaribe, na mesma região.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria.



Apreensões

Policiais militares realizaram uma vistoria em imóveis ligados ao homem assassinado em Jataúba.

A equipe do 24º Batalhão encontrou, em uma das residências dele, uma pistola calibre 7,65 mm, munições, uma quantidade de maconha e uma balança de precisão.

Em outro imóvel ligado a José Iranildo foram encontrados uma espingarda calibre 28, munições, 341g de cocaína, 830g de maconha, 12g de crack, além de uma prensa, rádios comunicadores e insumos para recarga de munições

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Plantão de Santa Cruz do Capibaribe para adoção das medidas cabíveis.