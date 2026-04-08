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Pernambuco anuncia processo seletivo para Saúde: 133 vagas e salários até R$ 3.825,00

A portaria da Secretaria de Administração e da Saúde foi publicada nesta quarta (8) no Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Diario de Pernambuco

Publicado: 08/04/2026 às 08:41

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Secretaria de Saúde abriu vagas de formação/Foto: Reprodução/ Portal SES-PE

Secretaria de Saúde abriu vagas de formação (Foto: Reprodução/ Portal SES-PE)

Pernambuco anunciou o Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de 133 profissionais a fim de atender necessidade de interesse público na Secretaria de Saúde.

A portaria, em conjunto com a Secretaria de Administração, foi publicada no Diário Oficial do Estado, nesta quarta-feira (8).

Os salários variam de R$ 1.860,00 a R$ 3.825,00, dependendo da função e da carga horária.

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente no site do instituto AOCP, endereço eletrônico onde será publicado o Edital de abertura e de todas as etapas do processo.

Conforme a portaria publicada nesta quarta, o site da Secretaria de Administração também publicará o edital. 

O prazo de validade para contratação é de 12 meses, podendo ser renovado pelo mesmo período.

Confira as funções, carga horária e remuneração:

Assessor Jurídico (40h/semanais): R$ 3.825,00.

Analista Administrativo (40h/semanais): R$ 3.300,00.

Administrador Hospitalar (40h/semanais): R$ 3.670,00.

Contador (40h/semanais): R$ 3.825,00.

Assistente Administrativo (40h/semanais): R$ 1.860,00.

inscrições , Pernambuco , Processo Seletivo , saúde , Vagas
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