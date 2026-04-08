Pernambuco anuncia processo seletivo para Saúde: 133 vagas e salários até R$ 3.825,00
A portaria da Secretaria de Administração e da Saúde foi publicada nesta quarta (8) no Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Publicado: 08/04/2026 às 08:41
Secretaria de Saúde abriu vagas de formação (Foto: Reprodução/ Portal SES-PE)
Pernambuco anunciou o Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de 133 profissionais a fim de atender necessidade de interesse público na Secretaria de Saúde.
A portaria, em conjunto com a Secretaria de Administração, foi publicada no Diário Oficial do Estado, nesta quarta-feira (8).
Os salários variam de R$ 1.860,00 a R$ 3.825,00, dependendo da função e da carga horária.
As inscrições deverão ser feitas exclusivamente no site do instituto AOCP, endereço eletrônico onde será publicado o Edital de abertura e de todas as etapas do processo.
Conforme a portaria publicada nesta quarta, o site da Secretaria de Administração também publicará o edital.
O prazo de validade para contratação é de 12 meses, podendo ser renovado pelo mesmo período.
Confira as funções, carga horária e remuneração:
Assessor Jurídico (40h/semanais): R$ 3.825,00.
Analista Administrativo (40h/semanais): R$ 3.300,00.
Administrador Hospitalar (40h/semanais): R$ 3.670,00.
Contador (40h/semanais): R$ 3.825,00.
Assistente Administrativo (40h/semanais): R$ 1.860,00.