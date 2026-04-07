Síndrome Respiratória Aguda Grave: 96,6% dos leitos de UTI Infantil estão ocupados, diz governo

De janeiro até o dia 04 de abril deste ano, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) registrou 1.371 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no estado, sendo 895 em crianças de 0-9 anos

Cinco enfermos foram encaminhados para leitos de UTI no Hospital de Referência estadual (Foto: SES-PE/Divulgação)

Por causa da alta de casos Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no estado, Pernambuco enfrenta um alto índice de ocupação de leitos, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).

Os dados mais atualizados da pasta apontam que a ocupação de leitos no estado é de 80% para UTI Neonatal SRAG, 87,2% para enfermaria pediátrica e de 96,6% para UTI Infantil SRAG.

No período entre janeiro e 4 de abril deste ano, foram registrados 1.371 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no estado. Desses, 895 são em crianças de 0-9 anos, aponta a SES.

Por meio de nota, o Governo de Pernambuco ressaltou que segue se planejando para abrir mais leitos conforme a necessidade nas próximas semanas.

Orientações

Em caso de sintomas como tosse, febre ou coriza a principal orientação da SES é que o paciente seja levado para qualquer unidade de pronto atendimento, UPAs ou Hospitais de Urgência e Emergência.

“Além disso, cabe destacar que a principal medida de proteção é manter o calendário vacinal em dia contra a o vírus da influenza e do COVID-19”, destacou.

