Síndrome Respiratória Aguda Grave: 96,6% dos leitos de UTI Infantil estão ocupados, diz governo
De janeiro até o dia 04 de abril deste ano, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) registrou 1.371 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no estado, sendo 895 em crianças de 0-9 anos
Publicado: 07/04/2026 às 15:40
Cinco enfermos foram encaminhados para leitos de UTI no Hospital de Referência estadual (Foto: SES-PE/Divulgação)
Por causa da alta de casos Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no estado, Pernambuco enfrenta um alto índice de ocupação de leitos, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).
Os dados mais atualizados da pasta apontam que a ocupação de leitos no estado é de 80% para UTI Neonatal SRAG, 87,2% para enfermaria pediátrica e de 96,6% para UTI Infantil SRAG.
No período entre janeiro e 4 de abril deste ano, foram registrados 1.371 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no estado. Desses, 895 são em crianças de 0-9 anos, aponta a SES.
Por meio de nota, o Governo de Pernambuco ressaltou que segue se planejando para abrir mais leitos conforme a necessidade nas próximas semanas.
Orientações
Em caso de sintomas como tosse, febre ou coriza a principal orientação da SES é que o paciente seja levado para qualquer unidade de pronto atendimento, UPAs ou Hospitais de Urgência e Emergência.
“Além disso, cabe destacar que a principal medida de proteção é manter o calendário vacinal em dia contra a o vírus da influenza e do COVID-19”, destacou.